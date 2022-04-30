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「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

中國新聞組／綜合報導
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

成都一名女駕駛稱買了一年多的特斯拉MODEL3屏幕會自動開啟APP播放歷史故事，接著傳出「我死得好冤啊」淒涼的女聲，不僅坐在副駕座位上的女兒被嚇得不輕，她自己至今也不敢單獨開這輛車。

紅星新聞報導，鄭姓女駕駛稱，這輛特斯拉MODEL3購買於去年1月。4月27日上午她駕車上班時，就發現車子出現了一些問題，「音量突然開到最大聲，調小了後又突然變大，10分鐘內大概出現了3次。」

隨後，奇怪的問題接二連三出現。車輛中控屏上，有時候空調面板自動開啟，又快速自動關閉；有時候是自動開啟某個APP，並且自動操作；有時候導航地圖自動開啟，不間斷地自動放大或縮小……。

一天晚上，鄭女接女兒回家，在路上開了大概5分鐘，特斯拉便自動啟動「喜馬拉雅」APP，播放起一則歷史故事。此時，空調面板開始自動反覆開啟又關閉，喜馬拉雅APP也自動切換起其他故事來播放。「屏幕上的空調面板、喜馬拉雅、地圖都一直跳、一直跳，我覺得是系統出問題了。」

鄭女士的特斯拉。（取材自紅星新聞）
鄭女士的特斯拉。（取材自紅星新聞）

隨後，便出現了那句淒涼的女聲「我死得好冤啊」。「像恐怖片一樣，當時我女兒告訴我，『媽媽，我好害怕』。」鄭女故作鎮定，「我怕這件事給女兒帶來心理陰影。」鄭女趕快關掉車輛，帶著女兒離開。

鄭女說，自己不信鬼神，但難免心有餘悸，甚至想到退貨，因為擔心「如果那種情況出現在高速駕駛的時候，很可能會導致安全事故」。現在仍不敢單獨開這個車。

報導指出，打開鄭女的車載喜馬拉雅APP搜索，搜到這部名為「禍心」的有聲讀物，一開始就出現哭哭啼啼的女聲，在第8秒時，出現了那句淒涼的女聲。

真相大白，成都南三環外的一家特斯拉4S店工作人員對鄭女車輛檢修後說，該特斯拉是顯示觸摸屏出現故障，當場更換了新的觸摸屏。

鄭女士特斯拉中控屏喜馬拉雅APP裡的《禍心》界面。（取材自紅星新聞）
鄭女士特斯拉中控屏喜馬拉雅APP裡的《禍心》界面。（取材自紅星新聞）

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