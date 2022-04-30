我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情改變你和我╱記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

紐約地鐵驚見人體殘肢 男女遊民走鐵軌遭撞死

河北高校防疫關學生 要求在宿舍內上廁所 發塑膠桶當馬桶

中國新聞組／北京30日電
校方派發塑膠桶讓學生在宿舍內如廁。（取材自微博）
校方派發塑膠桶讓學生在宿舍內如廁。（取材自微博）

河北省遷安市再被揭發以極端手段防疫。多名華北理工大學遷安學院學生近日反映，學校實行全員靜止，學生不能出宿舍，校方並派發塑膠桶讓學生在宿舍內如廁。唐山市教育局介入處理後，校方改口稱發桶是「以備不時之需」；據悉，學生已可以正常上廁所。

中國新聞周刊報導，中國社群平台微博近日有不少該校相關事件的文章及圖片。其中一張截圖疑似是校方發出的通知，表示現在學校實行全員靜止，不能出宿舍，上廁所要報告，每層會有一名志工看守，禁止在樓道走動，不服從會被處分。

通知稱，「我們一會會給各宿舍一個桶，一袋濕巾，桶的作用是宿舍內上廁所用的，但是大家最好打報告去廁所，晚上我們值完班回去之後，大家就不能出宿舍」。疑似校方發放的紅色塑膠桶照片，也在微博瘋傳引發熱議。

報導指出，另有文章描述了學生被困在宿舍內多天的經歷，表示日前早上接獲老師通知宿舍要封閉，當時宿舍內沒有食物，直至第4天校方才發放米飯，但有些是不熟的；第6天連飯盒也沒有，飯菜只放在塑膠袋內，有些米飯是餿味的。之後校方甚至向學生收取飯菜錢。

對於校方向學生派發塑膠桶，讓學生在宿舍內如廁，該文表示，「大學生也是人，學校的領導在抖音評論區直接讓同學們刪掉視頻，恐嚇學生」。

另有留言表示，已被隔離10天，不能洗澡，隔離樓棟仍然有人被帶走隔離，「學生不出校，老師、職工及餐廳員工哪個不出學校，封校的意義是什麼？」

網傳多名華北理工大學遷安學院學生反映，學校實行全員靜止，學生不能出宿舍，校方並派...
網傳多名華北理工大學遷安學院學生反映，學校實行全員靜止，學生不能出宿舍，校方並派發塑膠桶讓學生在宿舍內如廁。（取材自微博）

微博 教育局 社群

上一則

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

下一則

未雨綢繆 北京市正著手建設方艙醫院

延伸閱讀

世華南加分會5月7日汽車遊行 挺台入WHA

世華南加分會5月7日汽車遊行 挺台入WHA

供應鏈瓶頸 蘋果：營收有壓

供應鏈瓶頸 蘋果：營收有壓
南加僑界 5月7日汽車遊行 力挺台灣加入WHA

南加僑界 5月7日汽車遊行 力挺台灣加入WHA

中國堅持動態清零 禁「自行變通」

中國堅持動態清零 禁「自行變通」

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26
中國社交平台瘋悼念台灣作家林奕含。（圖／取自林奕含臉書）

「她走五年了 世界有好些嗎」中社交平台 瘋悼林亦含

2022-04-27 19:15

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
疫情改變你和我／種族化「厭女現象」達高峰 亞裔女夜逛紐約心驚驚

疫情改變你和我／種族化「厭女現象」達高峰 亞裔女夜逛紐約心驚驚