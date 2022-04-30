微博公開IP屬地 「宇宙盡頭是湖南」成為輿論熱點

新浪微博強制公開IP屬地，意外揭露很多各地資訊類博主都位於湖南省的事實。（取材自「紅星資本局」微信公眾號）

新浪微博 為了維護「健康有序討論氛圍」，近日公開評論區「省級IP屬地」。有媒體調查發現，許多標榜各省美食、旅遊博主，其屬地都在湖南，變相揭露了微博經營的已往不為人知的內幕。

新浪微博4月28日發公告稱，一直致力於維護健康有序的討論氛圍，保障用戶第一時間獲取真實有效資訊的權益，「為減少冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，確保傳播內容的真實、透明」，微博站方於2022年3月上線展示用戶「省級IP屬地」功能，並於4月28日進行產品升級和新功能上線，同時規定IP屬地不可由用戶個人關閉。

成都商報旗下「紅星資本局」微信公眾號4月29日報導，指不少認證為「本地資訊博主」、「海外資訊博主」的「大V」，出現了IP屬地與資料位址不相符的情況。

報導稱，經搜索了微博ID中帶有「美國」、「俄羅斯 」、「英國」和「法國」等的博主，取粉絲量排名位居前列的博主們進行觀察，以美國為例，包含@美國婦產科醫生、@美國常春藤辣妹、@美國兔媽，他們的IP屬地分別在上海市、江蘇省跟香港。此外，@俄羅斯事兒君、@俄羅斯彼得君、@瘋狂的俄羅斯，雖然三位博主的認證都是「本地博主」、「海外資訊博主（俄羅斯）」，可是IP屬地顯示，這三位分別在廣東省、遼寧省和北京 市。而@英國那些事兒的IP屬地顯示在廣東省、@英國足球那點事IP屬地則顯示在上海市。

此外，有許多標榜中國各地城市的博主，經由屬地IP揭露，卻都顯示為湖南省，「看來宇宙的盡頭是湖南」成為輿論討論熱點。

紅星資本局指出，這些不同博主，粉絲動輒數百萬、上千萬人，但IP屬地都在湖南。包含：@北京人的那些事、@北京吃喝玩樂事兒、@北京吃喝玩樂熱攻略、@上海吃喝玩樂嗨購、@上海吃喝玩樂播報、@成都身邊新鮮事兒、@成都美食生活搜羅等。

對於有些各地資訊類博主的IP帳號位於湖南省，且回覆內容為同一個QQ號，微博相關負責人則表示，「資訊類帳號的集中商業化運營是很常見的，確實存在一些公司辦公地點與旗下帳號內容屬地不一致的情況」。

另據香港01報導，微博強制顯示留言者所在位置，消息一出隨即登上熱搜，有網民侵犯隱私。