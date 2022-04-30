長沙6層樓房坍塌 內有電影院、餐廳、旅館 疑有學生失聯

湖南省長沙市望城區一居民自建樓房29日突然垮塌。(中通社)

湖南長沙望城區雷鋒大道29日發生建築倒塌事故，一棟大樓突然坍塌。據了解，大樓有餐廳、電影院 和旅館 ，目前已救出三名被困人員，據媒體最新披露，湖南長沙醫學 院疑似有學生失聯。

綜合媒體報導，湖南省長沙市消防救援支隊指揮中心接到報警後，立刻調派10個消防救援站23輛消防車、134名消防救援人員、4隻搜救犬前往現場處置。一名醫學院學生指出，倒塌的樓在校外民房，裡面還有幾家商戶。

報導稱，倒塌建築位於長沙醫學院北門附近，為六層半磚混結構，建築面積約800平方公尺，一樓為餐廳、二樓為餐廳、三樓為私人影院、四到六樓為家庭旅館，六樓以上閣樓為民房。目前救援力量正在開展救援，人員被困情況正在調查核實。

據事故發生後，現場升起巨大灰塵，原本六層半磚混結構的整棟樓只剩下兩層高的廢墟。附近街道上堆積了大量建築鋼材，緊鄰的樓房也有部分受損。視頻畫面顯示，事發地附近設有靈堂，有人正在此辦喪事。

事發時，正在大樓飯館吃的長沙醫學院大二學生「小王」說，轉身離開沒多久，樓就塌了，「今天就是一個死裡逃生」。

湖南長沙望城區雷鋒大道29日發生建築倒塌事故。（取材自微博）

「小王」說，大樓的四至六層的袋鼠電梯旅館，還是長沙醫學院一些學生選擇長租的地方，自己有十位同學在這裡租住，一位朋友也住這裡，「好在，當時他還沒回去。」

另一名醫學院學生原本想到大樓裡的一家餐館吃麻辣燙，但因為附近有人去世擺了靈堂，她沒去，剛進學校時就聽到一聲巨響，趕到現場就看到樓已經塌了，現場塵土飛揚。

據橙柿互動報導，事發後，微博上一些網民在發布尋人信息，其中包括多名長沙醫學院學生。有學生指要找兩個班上女同學，學校附近房子出事之後，兩人手機、微信都聯繫不上。