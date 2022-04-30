山東夫妻都叫李洋洋 不但同年生 老家距不到100公尺

山東的一對夫妻同名同姓，都叫「李洋洋」。(取材自微博)

夫妻姓氏相同並不稀奇，若又剛好同名就十分難得了。那麼，如果還不只同名同姓，甚至同年同地出生，這究竟是什麼緣分呢？在山東省就有一對新婚夫婦不僅同名同姓，且同年同地生。消息於網上曝光後，網友紛紛驚嘆「緣分太神奇了！」

一名山東的賀姓網友近日上班途中，無意間路過婚宴現場，看到喜宴的紅色拱門上寫有新郎、新娘二人的名字，才發現兩位新人同名同姓，都叫「李洋洋」。且新娘本人表示，他和丈夫不僅姓名相同，甚至同年出生，還是住家距離不到100公尺的鄰居。

網友們紛紛獻上祝福，認為這是相當難得的緣分，「可能孟婆、月老商量好的」、「緣分妙不可言」、「更巧的是同一天結婚、同一天生娃」、「打小的緣分，一定要白頭到老啊」。不少網友更爭相替他們未來的孩子起名，「恭喜恭喜！小朋友叫李四洋」、「孩子就叫洋冪吧」、「兒子就叫得意，洋洋得意」。

不過，也有人認為這並不稀奇，「這有什麼好奇怪的？同名的人太多了不分男女」、「我身邊就有兩口子同名同姓的，還有一對同年同月同日生的」。還有網友開始擔憂，同名會不會為生活帶來困擾，「以後孩子估計會混亂」、「以後家裡人喊洋洋，不得兩個都應啊」、「以後兩家大人怎麼喊？」