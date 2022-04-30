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廣州女做16頁精美簡報 列舉男友出軌「十宗罪」網：堪比偵探

中國新聞組／綜合報導
女生為舉報男友出軌而精心製作長達16頁PPT，讓眾多網友直呼開了眼界。(取材自快科技)
女生為舉報男友出軌而精心製作長達16頁PPT，讓眾多網友直呼開了眼界。(取材自快科技)

廣州一名女子列舉男友出軌「十宗罪」，更精心製作長達16頁簡報（PowerPoint，PPT）向其公司舉報，此事近日在網上流傳，眾多網友直呼開了眼界。

在16頁PPT中，女生詳細列舉男友在2021年11月到2022年4月共十個不同時間點出軌的具體行為，並配有照片、聊天紀錄等作為證據，將拍照時間、對話、走路步數等各種線索聯繫在一起，還有詳細文字說明、附錄兩人情侶擺件。

女生為舉報男友出軌而精心製作長達16頁PPT，讓眾多網友直呼開了眼界。(取材自快...
女生為舉報男友出軌而精心製作長達16頁PPT，讓眾多網友直呼開了眼界。(取材自快科技)

該女子寫到，男友多次欺騙自己並且不知悔改，「十宗罪」包括：稱出軌的對象為保潔，欺騙女友；工作出差時擅自離崗，帶出軌對象賞風景；謊稱加班開會，與出軌對象同遊；跟女生學習烘焙與同事分享，其實是給出軌對象製作美食；被發現後稱自己知道錯了，不再聯繫，但是與小三依然分享瑣碎日常。

該女子控訴男友出軌長達半年，直至意識自身生活作風問題一旦敗露，極大可能影響工作與前程，才提出「三觀不合，七年相誤」，向她提出「我們未來還有機會，先專注工作一年半載，感情凍結一年」，令人啼笑皆非。

最終，女子在蒐集整理各種線索之後，將男子的出軌行為一一羅列，條理清晰，有理有據，簡直比偵探還要偵探，也讓眾多上班族網友自嘆不如。

女生為舉報男友出軌而精心製作長達16頁PPT，讓眾多網友直呼開了眼界。(取材自快...
女生為舉報男友出軌而精心製作長達16頁PPT，讓眾多網友直呼開了眼界。(取材自快科技)

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