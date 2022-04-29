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錯換人生28年 法院不信生母「偷換」 接生醫院判賠

中國新聞組／北京29日電
姚策（右三）與郭威（左三）和兩家人合影。（取材自新民周刊）
姚策（右三）與郭威（左三）和兩家人合影。（取材自新民周刊）

江西九江男子姚策、郭威「錯換人生28年」案28日一審判決，法院判當年的接生醫院向姚策養母許敏賠償79萬元；但法院認為不存在「偷換」行為，姚策生母杜新枝不須承擔連帶賠償責任。

來源：YouTube

香港01報導，河南大學淮河醫院當年因管理混亂，導致同時在該院分娩的產婦許敏與杜新枝錯抱新生兒，而兩個新生兒之一的姚策則因肝癌於去年3月底病逝，姚策養母許敏因而控告河南大學淮河醫院及姚策生母杜新枝，認為杜故意隱瞞乙肝病史，導致姚策最終死亡，要求她承擔連帶賠償責任。

法院審理認為，父母對親生子女的撫養、教育和保護等監護權利，不僅是血緣親情的情感表達、倫理道德的必然要求，也是基於婚姻家庭關係而享有的受法律保護的身分權利。法院認為，醫院的重大過錯造成許敏夫婦喪失了對親子郭威的監護權利，郭威也因被錯抱而脫離親生父母的監護，骨肉分離長達28年，血緣親情和親子關係遭受嚴重損害，河南大學淮河醫院應負賠償責任。

而針對杜新枝是否應當承擔連帶賠償責任問題，法院審理認為，沒有證據能夠證明杜新枝存在拒絕或不配合接受乙肝表面抗原檢查的行為，也沒有證據證明該病歷中乙肝表面抗原檢驗報告單缺失與杜新枝有關，故許敏等主張杜新枝存在隱瞞乙肝病史的行為沒有依據。

至於外界關注是「錯抱」抑或「偷換」的問題，法院審理認為，公安機關通過多方深入調查取證已依法作出結論，認為沒有犯罪事實發生。開封市鼓樓區人民法院調取公安機關相關卷宗材料，通知有關證人出庭作證，經過充分調查，稱證據證明不存在「偷換」行為，故杜新枝不應承擔連帶賠償責任。法官同時強調，天下沒有一雙父母願意將自己剛出生的、看上去體徵正常的嬰兒與別人偷換，也難以相信杜新枝十月懷胎是為了偷換別人的孩子。

判決出爐後，姚策生母杜新枝哭著表示：「終於還了我一個清白」。

河南 公安 親子

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