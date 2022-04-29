我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情下 種族化「厭女現象」達高峰 亞裔女夜逛紐約心驚驚

美國首例 科羅拉多州一人染H5N1禽流感

王思聰「奴性」發言 微博被清零 4千萬粉絲沒了

中國新聞組／北京29日電
王思聰的社交帳號都被清零。（取材自微博）
王思聰的社交帳號都被清零。（取材自微博）

著名的富二代王思聰，日前在網上批評每天進行的核酸檢測是「奴性和血性」，結果瞬間微信微博和抖音帳號都被消失。不僅如此，更有網傳指，王思聰因「涉嫌尋釁滋事」被公安帶走，不過目前尚未證實。對此不少網友紛紛嘲諷，「娛樂圈的扛霸子王思聰，被動態清零」。

綜合媒體報導，今年34歲的王思聰是中國前首富、萬達集團董事長王健林的兒子，也是擁有4000多萬微博粉絲的網紅，向來行事風格相當大膽。

日前他疑似在微信好友圈發文，「每天早上的核算（應為核酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（應為核酸）了」。

沒想到微博、抖音和微信帳號都瞬間被消失，現在搜尋王思聰完全找不到原本的帳號，只能看見「該帳號因被投訴違反法律法規和『微博社區公約』的相關規定，現已無法查看」。

擁有近48萬粉絲的媒體人張棟偉稱，「最新傳聞消息，4月27日晚上，王思聰不僅是微博微信被清了，而且還被警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕了。現在坐等上海發佈官方消息吧。【再次提醒】：王思聰被封並不是因為質疑連花清瘟和以嶺藥業，而是因為侮辱攻擊我們的核酸防疫政策」。

對此，網友紛紛留言，「王思聰的號。剛剛走了，走得很安詳」「三號都封，這堪稱最嚴格了」「算是見證歷史了… 」「王思聰說那點話就被尋釁滋事，感覺我可以直接被槍斃了」「這事就告訴一個道理，做人低調謹言慎行沒毛病，何況是有一定影響力的公眾人物呢」「一個沒有政治經驗的富二代成為炮灰是必然的」。

據律師表示，全民核酸檢測是疫情特殊期間相關部門出台的嚴格防疫措施，若不參加，屬於違法行為，情節嚴重將被追究刑事責任。不過，王思聰被抓捕的消息未能得到證實。

王思聰的社交帳號都被清零。（取材自澎湃新聞）
王思聰的社交帳號都被清零。（取材自澎湃新聞）
網傳一條疑似王思聰朋友圈的發文稱，「每天早上的核酸檢測，檢測的不是陰性和陽性，而...
網傳一條疑似王思聰朋友圈的發文稱，「每天早上的核酸檢測，檢測的不是陰性和陽性，而是你的奴性和血性。今天開始不再出門做核算（編按：應為「酸」）了。（視頻截圖）
網友發布疑王思聰帳號「被消失」的截圖。（取材自微博）
網友發布疑王思聰帳號「被消失」的截圖。（取材自微博）

微博 微信 檢測

上一則

支付寶幫忙 核酸檢測意外找到失蹤8年兒

延伸閱讀

陪劉畊宏跳健身操 網瘋傳王婉霏猙獰表情包

陪劉畊宏跳健身操 網瘋傳王婉霏猙獰表情包
谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了
王思聰懟中國核酸「檢測的是奴性」微博一夕消失

王思聰懟中國核酸「檢測的是奴性」微博一夕消失
新郎無核酸證明被拒入場 透過手機看新娘獨辦婚禮

新郎無核酸證明被拒入場 透過手機看新娘獨辦婚禮

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了
拜登向國會追加援烏預算330億美元 加強沒收俄權貴資產

拜登向國會追加援烏預算330億美元 加強沒收俄權貴資產
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線