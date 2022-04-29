王思聰「奴性」發言 微博被清零 4千萬粉絲沒了

王思聰的社交帳號都被清零。（取材自微博）

著名的富二代王思聰，日前在網上批評每天進行的核酸檢測 是「奴性和血性」，結果瞬間微信 、微博 和抖音帳號都被消失。不僅如此，更有網傳指，王思聰因「涉嫌尋釁滋事」被公安帶走，不過目前尚未證實。對此不少網友紛紛嘲諷，「娛樂圈的扛霸子王思聰，被動態清零」。

綜合媒體報導，今年34歲的王思聰是中國前首富、萬達集團董事長王健林的兒子，也是擁有4000多萬微博粉絲的網紅，向來行事風格相當大膽。

日前他疑似在微信好友圈發文，「每天早上的核算（應為核酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（應為核酸）了」。

沒想到微博、抖音和微信帳號都瞬間被消失，現在搜尋王思聰完全找不到原本的帳號，只能看見「該帳號因被投訴違反法律法規和『微博社區公約』的相關規定，現已無法查看」。

擁有近48萬粉絲的媒體人張棟偉稱，「最新傳聞消息，4月27日晚上，王思聰不僅是微博微信被清了，而且還被警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕了。現在坐等上海發佈官方消息吧。【再次提醒】：王思聰被封並不是因為質疑連花清瘟和以嶺藥業，而是因為侮辱攻擊我們的核酸防疫政策」。

對此，網友紛紛留言，「王思聰的號。剛剛走了，走得很安詳」「三號都封，這堪稱最嚴格了」「算是見證歷史了… 」「王思聰說那點話就被尋釁滋事，感覺我可以直接被槍斃了」「這事就告訴一個道理，做人低調謹言慎行沒毛病，何況是有一定影響力的公眾人物呢」「一個沒有政治經驗的富二代成為炮灰是必然的」。

據律師表示，全民核酸檢測是疫情特殊期間相關部門出台的嚴格防疫措施，若不參加，屬於違法行為，情節嚴重將被追究刑事責任。不過，王思聰被抓捕的消息未能得到證實。