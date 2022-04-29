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谷愛凌又惹質疑…謝中國沒謝祖國 網上炸鍋

中國新聞組／北京29日電
谷愛凌為時尚雜誌拍攝封面照。（取材自微博）
谷愛凌為時尚雜誌拍攝封面照。（取材自微博）

年初剛在北京冬奧拿下二金一銀的滑雪運動員谷愛凌，是目前中國最紅的體育明星，各種邀約、代言拿到手軟。日前她在微博發文，「謝謝中國」，同時也在Instagram上感恩中國，並表示自己在中國度過了難忘的數月。有網友疑問，這信息難道是谷愛凌與中國要暫時說再見？

來源：YouTube

綜合媒體報導，谷愛凌未來將在美國參加一系列活動，包括5月22日在洛杉磯舉辦的「亞洲協會南加州年會」，此前她被該機構授予了「全球大使」的稱號。此外，谷愛凌曾在2月透露，將在今秋就讀史丹福大學

谷愛凌27日在微博發布「謝謝中國」動態，並附上多張照片。（取材自觀察者網）
谷愛凌27日在微博發布「謝謝中國」動態，並附上多張照片。（取材自觀察者網）

事實上，谷愛凌2月奪得冬奧會冠軍後透露，自己將在今年入學史丹福大學（入學時間為每年1月、5月、8月）。她當時表示，自己有兩年的時間去考慮選擇什麼專業，目前對物理很感興趣，也很喜歡寫作。

谷愛凌的這則「謝謝中國」的微博，受到網友熱烈地留言互動，一天就有5.6萬轉發、4.7萬評論、35.5萬點讚。在IG上，她寫到，「感謝中國和大家無盡的愛，我在中國度過了難忘的數月」，同樣收穫了不少寄語。

谷愛凌代言手表。（取材自微博）
谷愛凌代言手表。（取材自微博）

不過，也有網友問，「為什麼谷愛凌只寫感謝中國，而不是感謝祖國？」還有人認為，「谷愛凌還是把自己當成外人，畢竟她是一位中美混血，整個中小學教育都是在美國完成的，而且還要在美國讀大學」。

對於谷愛凌又惹質疑，「環球時報」評論員胡錫進表示，這是「外部勢力出於羨慕嫉妒恨的種種糾纏」，中國網友應予以包容。

谷愛凌27日在微博發布「謝謝中國」動態後，眾多網友前往評論區留言互動。（取材自觀...
谷愛凌27日在微博發布「謝謝中國」動態後，眾多網友前往評論區留言互動。（取材自觀察者網）
谷愛凌27日在微博發布「謝謝中國」動態，並附上多張照片。（取材自觀察者網）
谷愛凌27日在微博發布「謝謝中國」動態，並附上多張照片。（取材自觀察者網）

谷愛凌 史丹福大學 微博

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