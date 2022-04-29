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新郎沒先做核酸被拒入場 手機看新娘獨走紅毯

中國新聞組／北京29日電
新疆這名新郎鄧先生因來不及取得核酸陰性證明，無法進入婚禮現場，只得在戶外透過視頻看著新娘舉行儀式。（極目新聞）
新疆這名新郎鄧先生因來不及取得核酸陰性證明，無法進入婚禮現場，只得在戶外透過視頻看著新娘舉行儀式。（極目新聞）

中國嚴格執行持核梭陰性證明才能出入公共場所，新疆一名新郎因核酸陰性證明遲未下來，無法進入酒店婚禮現場，只好在酒店外透過視頻看著新娘和她父母舉辦的婚禮儀式。

這段視頻後來在網上引發廣泛關注，新郎鄧先生說，「婚禮當天我在搶親的時候收到短信通知說防疫政策變化，我馬上去醫院做了核酸檢測。但結果沒有馬上出來，我在酒店外面等。當時社區的工作人員都在酒店門口查驗核酸檢測結果。婚禮是下午2時開始，我直到4時43分才進場。當天不僅我，還有接近20位賓客，也因為沒有48小時內的核酸檢測結果沒進入現場」。

來源：YouTube

鄧先生表示，視頻中新娘上台是在舉行和父母的儀式，他和新娘的儀式仍推遲到了他進場之後。網傳視頻中他笑得很開心，其實也是無奈的笑，「當時我其實都快哭了，朋友就在旁邊開玩笑緩和氣氛」。

對於臨時變化的防疫政策，新娘李女士說，此前，酒店通知他們只要有4天內的核酸檢測結果就可以，婚禮前一天，她們家所在社區組織了日常的核酸檢測，她就趕去做了。沒想到第二天政策有變，當天她正在化妝的時候，得知新郎進不了酒店，她的第一反應是取消婚禮，但轉念想父母、賓客都到場了，新人不出現不合適，她就先上了台，「當時我知道他心情也很差，沒怪他」。

鄧先生蹲在路邊看直播，畫面中，新娘正身著白紗站上舞台。（影片截圖）
鄧先生蹲在路邊看直播，畫面中，新娘正身著白紗站上舞台。（影片截圖）
鄧先生蹲在路邊看直播，畫面中，新娘正身著白紗站上舞台。（影片截圖）
鄧先生蹲在路邊看直播，畫面中，新娘正身著白紗站上舞台。（影片截圖）

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