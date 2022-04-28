領導發5.20元紅包示愛 反鎖下屬「猥褻70秒」竟免刑罰

上司發來5.20元的紅包還寫上「愛你」。（取材自極目新聞）

河南 一地方財政局爆發領導性騷擾 職員案件，受害女職員指控男領導將她反鎖在會客室內，並對她上下其手。她曾透過法律途徑想討回公道，法院最終卻判男領導免予刑事處罰，讓她氣不過決定實名舉報，終於讓該領導被撤銷黨內職務和政務撤職處分，由三級主任科員降為一級科員。

不過，受害女士表示，因為這個事件，她已經被公公和婆婆斷了關係，與老公的感情也幾近破裂。

極目新聞報導，根據法院判決書，河南省信陽市光山縣財政局黨組成員、總會計師鄭某才，曾頻頻對下屬、非稅服務中心的窗口工作人員的戴小玉示好，鄭某才不但在出差時會傳照片給女方，還會深夜找她聊天；去年除夕，他甚至給戴小玉發微信紅包金額為5.20元（人民幣，下同）、留言為「愛你」。

但戴小玉指控，去年8月10日鄭某才將她反鎖在單位某會客室內，對其強行摟抱，並摸其胸部、腰部等隱私部位。事後她雖然立刻到當地公安機關報案，但鄭某才利用領導關系，以金錢、威脅等手段，讓她撤訴，簽署諒解書。

然而，光山縣人民法院在去年12月30日判決，鄭某才犯強制猥褻罪事實清楚，但因為「犯罪行為持續時間短（70餘秒）、二人衣裳始終完好整齊、被害人呵斥後及時停止」等理由，認定「犯罪情節輕微」，因此免除刑事處罰。隨後檢察院和鄭某才都提出上訴，但今年4月8日，信陽市中級人民法院裁定，駁回上訴、抗訴，維持原判，並裁定為終審裁定。

「我對判決不服，而且事發至今，鄭某才從來都沒有向我認錯道歉。」戴小玉表示，事發後，她的生活受到極大困擾，她長期抑鬱，靠藥物維持睡眠，公公婆婆因此事已與她斷絕關係，她與老公之間也產生隔閡，夫妻感情幾盡破裂，「事情發生之後，我們當地有各種傳言，因為這個事，我母親一年瘦了50多斤，有時候她一個人在院子裡一坐就是一夜」。

戴小玉稱，鄭某才作為國家機關幹部，在單位公共場所公然對下屬進行猥褻，其行為並沒有受到應有的懲罰，所以才選擇公開實名舉報。

中共 光山縣紀委光山縣監委25日發布「關於鄭成才違紀違法問題處理情況的通報」稱，經中共光山縣紀委常委會研究並報中共光山縣委批準，給予鄭某才撤銷黨內職務和政務撤職處分，由三級主任科員降為一級科員。