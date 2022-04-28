薇婭帶貨賣米 侵權袁隆平…「袁米」直播1秒賣43萬公斤

「直播一姐」薇婭曾在直播間中售賣的「袁米」。（取材自湖南高院）

繼偷逃稅被重罰後，「直播女王」薇婭 帶貨的產品又出包了，這款一度在直播間大賣的「袁米」，日前經湖南高院判決認定，侵犯已故「雜交水稻之父」袁隆平 院士的姓名權和肖像權。相關公司近日被判賠10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元）。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2020年4月，袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱隆平高科），對「袁米」公司、謙尋（杭州）文化傳媒有限公司、黃薇（網名「薇婭viya」）、淘寶網發出警示函，原因是涉嫌侵犯袁隆平的姓名權、肖像權。由於袁米公司始終未停止在其微信 公眾號及其網站上的相關文章中使用袁隆平的姓名和肖像，隆平高科訴至法院。

「袁米」公司官網顯示，「『袁米』是袁米農業科技有限公司旗下的品牌，也是海水稻的終端品牌」；濟南日報報道指「袁米」是由袁隆平親自授權，目的是為繼承袁隆平「讓更多人吃到優質的大米」的遺願。

濟南日報還稱，袁隆平為「袁米」授權「袁」字作為品牌名稱，2019年10月15日，袁隆平還在長沙國家雜交水稻研究中心，授權薇婭為「中華拓荒人」海水稻推廣大使。翌日，43萬公斤的「袁米」在薇婭直播間一秒售罄。

隆平高科是一間成立於1999年的農業科技上市公司，為規範對袁隆平姓名權和肖像權的商業性使用，袁隆平生前與隆平高科簽署「袁隆平品牌權許可使用協議」，該公司獲得在經營活動中獨占許可使用袁隆平院士姓名和肖像的商業性權利。

湖南省高級人民法院公開通報案件指，「袁米」公司未經許可，在宣傳推廣海水稻等公司產品的相關文章中對袁隆平姓名及肖像進行商業性使用，侵害了隆平高科取得對袁隆平姓名及肖像的商業獨佔許可使用權益，判決「袁米」公司立即停止商業性使用袁隆平姓名和肖像的不正當競爭行為，並賠償隆平高科經濟損失10萬元。