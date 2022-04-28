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聯手情人…狠妻酒中加頭孢藥物毒夫未遂 被判2年

中國新聞組／北京28日電
黃女為與閔男共同生活，兩人多次購買頭孢藥物，並由黃女在其丈夫飲酒時將頭孢藥物放到飯中，欲致丈夫死亡。示意圖。（取材自大河網）
黃女為與閔男共同生活，兩人多次購買頭孢藥物，並由黃女在其丈夫飲酒時將頭孢藥物放到飯中，欲致丈夫死亡。示意圖。（取材自大河網）

河南一名黃姓已婚女子為了與情人閔某共同生活，竟預謀殺害丈夫，多次在丈夫飲酒時，將頭孢藥物放到酒內，欲致丈夫死亡。河南正陽縣人民法院日前一審判決，被告人閔某和黃某均因犯故意殺人罪，被判處有期徒刑二年。

法院判決書顯示，被告人閔某與被告人黃某系情人關係。兩人為達到共同生活的目的，預謀殺掉黃某的丈夫閔某。2021年4月至5月，閔某、黃某多次購買頭孢藥物，並由黃某在其丈夫飲酒時將頭孢藥物放到丈夫所吃的飯中，欲致丈夫死亡。

被告人閔某當庭表示自願認罪，但辯解下藥是黃某提出的，藥是黃某購買。黃某則辯解，藥是閔某讓其購買並威脅其去下藥。

法院認為，黃某、閔某的行為均已構成故意殺人罪。二被告人在共同犯罪中，均積極實施，均係主犯。二被告人到案後均能如實供述犯罪事實，均係坦白，依法可從輕處罰。黃某取得了被害人的諒解，可酌定對其從輕處罰。

至於，閔某辯解下藥是黃某提出的，藥是黃某購買的，而黃某則辯解藥是閔某讓其購買並威脅自己去下藥的，法院認為有雙方聊天記錄為證，二人在共同犯罪中均積極實施，均係主犯。

河南

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