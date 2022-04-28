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小花梅非鐵鍊女？舉報記者遭公安傳訊

中國新聞組／北京29日電
被鐵鏈栓住的「八孩母」。（視頻截圖）
被鐵鏈栓住的「八孩母」。（視頻截圖）

曾向中國各部門實名舉報「小花梅並非鐵鍊女」的記者趙蘭健，近日收到了江蘇省徐州市豐縣公安局的傳訊通知書，「期間他被問話五小時，公安對其手機資料做了備份，趙蘭健更被強制簽署多份文件」。

自由亞洲電台報導，趙蘭健日前在微博公開豐縣公安局的傳訊通知書，並以嘲諷語氣寫了一封「感謝信」，稱「三位警員，不遠千里，便衣出行，整日自駕。穿越疫情陰霾，率駐地眾多警員，親臨我客居寒舍」。

「感謝信」又說：「感謝，你們像全國數億網友一樣，真情關切『小花梅』，並能對普通民眾給予專業技術指導。同謝，某駐地警局的屬地職業操守，一方為官真心關切一方為民。對我手機做了自行隔離寄存，並給予我公民優待禮遇」。「五個小時的耐心教誨，使我受益匪淺。」「之後，請我簽署了多項承諾。我會在未來生活裡，更加準確踐行法律警戒邊線」。

對此，網友紛表同情。有人譴責中國公安，「最擅長秋後算帳」、也有網友直指這是「說真話的代價」「我黨優良傳統，不稀奇」。

據了解，「徐州八孩之母」事件在中國引發了巨大的輿論爭議，各級政府共發布了六次通告，但都因為自相矛盾而未能平息民憤。

由於政府一直咬定「鐵鏈女」就是雲南的「小花梅」，但趙蘭健在雲南採訪到「小花梅舅舅」，他否認鐵鍊女為小花梅；該訪問視頻吸引了上千萬閱讀量，新浪微博隨後對他禁言兩周。趙蘭健其後向北京中央和江蘇省及徐州市地方公檢機關寄送舉證文件，要求當局審視「小花梅即鐵鍊女」的說法。

被鐵鏈栓住的「八孩母」。（取材自微博）
被鐵鏈栓住的「八孩母」。（取材自微博）

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