河北男封控偷出門買麵 遭體罰1小時 頻喊：罰得對很滿意

男子因出門買麵被體罰，稱「罰得好，很滿意」。（微博影片截圖）

河北一名男子日前在封控期間，疑似因肚子太餓出門買麵，被抓到後遭體罰一小時。實施體罰者還拍攝影 片，被體罰男子在片中表示：「該罰的罰，對嘛！」還說對於懲罰「很滿意」。

香港 01報導，根據微博流傳的影片，兩名男子連續做著深蹲，畫面外有人厲聲呵斥：「你不溜達嗎？」「下回還出來嗎？」兩名男子則不斷重複：「錯了，不出來了。」對方繼續問：「再出來直接報警知道嗎？知道嚴重性了嗎？」對方還批評道：「非得出來溜達，這都封著道呢，還出來！」

另一段影片中，一名男子提著一袋疑似麵粉的東西，掌鏡人表示：「這是咱們紅光村的同學，私自跨越護欄買麵」，並要求他「站一個小時、麵沒收」，還稱「明天要買麵的人過來取麵」。

隨後，又有一則短片流出，是上述買麵男子被體罰，只見他雙手放在背後，被實施體罰者責罵道：「（體罰）完事後給你送去派出所了，（從派出所出來後）我們都給你接回來了，接回來後站了五、六分鐘就走了吧？麵還給你了吧？」男子則不停說「麵還了，謝謝你啊！」

對方隨後問：「你對我們這個滿意嗎？」男子說：「很滿意很滿意，謝謝！該罰的罰，對嘛！」。

有網友表示，上述影片事件發生在河北霸州市紅光村，實施處罰的都是擔任義工的普通村民，「根本就是自己人欺負自己人」。不少網友對事件表示憤慨，批評防疫 人員濫用權力：「這次沒有用腳踢人，不錯」「羞辱性極強」「這些志願者有執法權嗎」「只是想吃口飯而已。」