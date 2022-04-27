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福祿壽樂隊成員「走私毒品」被捕 她稱：想提升記憶力

中國新聞組／北京27日電
福祿壽樂團的杜雪兒因走私毒品獲刑。(取材自紅星新聞)
福祿壽樂團的杜雪兒因走私毒品獲刑。(取材自紅星新聞)

中國樂團「福祿壽」因參加選秀節目「樂隊的夏天2」暴紅出道，不料成員杜雪兒竟傳出為了「提升記憶力」，走私毒品被判有期徒刑1年，並處罰金人民幣一萬元（約1526美元），消息曝光後杜雪兒在個人微博上道歉，並與公司解約、退團。

綜合媒體報導，福祿壽樂隊由杜冰兒、杜雪兒與杜飛兒三胞胎姊妹組成，在2020年參加「樂隊的夏天2」時，以一首「玉珍」獲得當時排名第一，成功打響名號。不過樂隊去年曾以成員健康狀態不佳為由，遺憾宣布延期原訂演出，事件曝光後，粉絲才恍然大悟，竟是因為成員吸毒被捕。

據報導，杜雪兒以自己記性不好為由，稱看到網上說LDS藥物可提升記憶力，因此從國外訂了郵票狀「LSD」9張，後在海關通關時被查獲。

北京市第四中級人民法院刑事判決書指出，杜雪兒因涉嫌犯走私毒品罪，於2021年1月29日被羈押，同年3月5日被逮捕，現羈押於北京市第一看守所。

杜雪兒在微博發文致歉，表示因為對法律的無知，做出錯誤的判斷和愚蠢的行為，坦言事情發生後，「深深感到自責和愧疚，現在已經退出樂團，並和所屬經紀公司解約」。

杜雪兒更說，從事件接受調查開始，「這段時間裡，我從崩潰到絕望，這是我人生中最難過的時刻，直到現在我仍然在無限的痛苦中度過每一天。有時候甚至沒有勇氣去面對，但又必須面對」，今後會在家人陪伴下，積極面對生活、回饋社會。

紅星新聞報導，杜雪兒的媽媽表示，對女兒們的管理非常嚴格，並不知道杜雪兒從國外購買毒品的事情；而福祿壽樂隊的經紀人在證言中也說道，「經紀公司對毒品的管理非常嚴格，平時會有法務部門對經紀人開展培訓和教育，隨後再由經紀人向各自帶的樂隊或藝人進行傳達和普及教育。」

一位自稱是杜雪兒大學同學的岳姓男子供稱，兩人曾是男女朋友，並聊過LSD藥物，「看電影的時候看過LSD能夠對腦子產生一些影響，也知道這個是違禁藥品，在很多國家不讓老百姓使用」。

福祿壽樂團由三胞胎姊妹所組成。(取材自微博)
福祿壽樂團由三胞胎姊妹所組成。(取材自微博)

福祿壽小檔案

獨立樂隊「福祿壽FloruitShow」成立於2018年，樂隊由三胞胎姊妹杜冰兒、杜雪兒和杜飛兒組成 。三姊妹均畢業於中國中央音樂學院，杜冰兒擔任鍵盤手和主唱，杜雪兒負責豎琴和吉他，杜飛兒負責合成器以及打擊樂。

毒品 北京 教育

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