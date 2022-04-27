高利率誘存款… 河南3村鎮銀行 驚爆「提現難」客戶取錢排300號

河南一些村鎮銀行驚爆線上系統停止服務、不能提現的情況，人行表示有關部門已開展調查 。（取材自券商中國）

網路平台上多人爆料，河南 一些村鎮銀行4月18日開始，出現線上系統停止服務、不能提現的情況，其中不少儲戶是被這些銀行的高利率 吸引選擇線上異地存款，人行表示，有關部門已開展調查。

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綜合 大眾網、海報新聞報導，儲戶王薇（化名）表示，一個月多前，她在好友處了解到禹州新民生村鎮銀行有一項存款業務：在該行最低存款150萬元（人民幣，下同，約22.9萬美元），50天後取出，銀行方提供6%的利率；而該行線上一般存款持有利率為1.85%。

王薇通過新民生村鎮銀行官方微信 號的「掌上銀行」在該行存入150萬元，「這筆存款是活期，我可以隨時取出，如果不滿50天取出就只能享受1.85%的利率。」

據報導，儲戶陳山（化名）則是通過互聯網某金融平台得知新民生村鎮銀行。2019年12月他通過某金融平台APP在新民生村鎮銀行存款2萬元，存款一年的年化收益率為4.75%。2020年12月、2021年12月，陳山分別取出了兩筆900多元的年利息，而2萬元的本金則一直存在該行。

報導指出，按照存款時間，今年5月初，王薇的存款就滿50天了。然而，4月19日，王薇的好友告知她新民生村鎮銀行可能出現了問題，朋友勸王薇將150萬存款提前取出。當天，王薇馬上登錄「禹州新民生村鎮銀行」小程序、APP，發現系統更新維護中，無法提現。她又嘗試撥打該行官方熱線、各支行電話，均無人接聽。

她在該行官網上看到一份4月18日發布的通知：銀行於4月18日對系統進行升級維護，該行網上銀行、手機銀行將暫停服務。

報導稱，擔心存款安全的王薇，次日委託禹州市的朋友到禹州新民生村鎮銀行總行，希望能夠在櫃檯取出存款。朋友到達後發現，像王薇這樣來取錢的人不少，銀行門口已經有人排隊。朋友諮詢現場的銀行員工得知，現在排隊也不能取款，只能預約取款時間。朋友為王薇排到了300多號，預計8天後才可能取出錢。

陳山比王薇早一天發現異常，4月18日，他登錄某金融平台APP時收到「新民生村鎮銀行系統維護，暫停服務」的提示。他登錄新民生村鎮銀行小程序、APP也顯示系統維護。而上蔡惠民村鎮銀行的APP可以登錄，但無法取現。

在新民生村鎮銀行儲戶發布的帖子裡，有像陳山這樣的二類帳戶儲戶聯繫銀行後被建議自行報警。4月21日，新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行官網上均看到目前系統維護，暫停線上服務的公告，公告中並未告知系統恢復時間。

據悉，新民生村鎮銀行內部存在一些問題，警方正在調查中，所以關閉了所有的線上交易平台；出於保密的原因，暫時沒有立案。