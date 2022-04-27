我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

方艙「住戶」爆料：廁所沒隔間 逾百男女共用一間浴室

中國新聞組／上海27日電
在防疫清零政策下，方艙醫院成為收治患者最大的管道，圖為上海臨港方艙醫院，示意圖，非文中所指方艙醫院。(新華社)
在防疫清零政策下，方艙醫院成為收治患者最大的管道，圖為上海臨港方艙醫院，示意圖，非文中所指方艙醫院。(新華社)

上海疫情持續延燒，各地紛紛搭建方艙醫院收治確診者。有一位來自廣東的白領階層向媒體報料，指他入住的方艙到處是塵，100多名男女患者共用一間浴室，而且廁所沒有隔間，如廁十分尷尬；更有人隨地吐痰，衛生環境甚憂，擔心隨時有交叉感染的風險。

香港01報導，從事「獵頭」工作的Alfred一年前來到上海，今年4月9日被通知核酸檢測結果異常，兩日後復查仍異常，4月13日被安排入住方艙。「你會被安排入住哪間方艙就像『玩盲盒』，中型巴士去各小區接人，每次都要等很久，直至一輛車坐滿才開到方艙，一部分人先下車，其他人就去第二間方艙。」Alfred說。

Alfred入住的方艙位於工業園區，共有11層，Alfred住在第8層，該層有154個床位。他入住時發現方艙仍未完工，水泥地面上「塵超多」，說它是「醫院」，其實更像是一間「大型開放式工廠」，而且所有防火通道全被封閉，該層樓唯一的出口就是兩台升降機，但有兩、三名「大白」（穿防護服的工作人員）把守，以防「住戶」逃走。

Alfred表示，方艙的工作人員不是醫師，無法解決患者的疑問和需求。入住兩、三天後，患者獲派發兩盒連花清瘟顆粒，是這裡目前為止「唯一的治療措施」。Alfred表示，方艙內的廁所沒有隔間，要與他人一同如廁十分尷尬；浴室的門也不能上鎖，100多名男女患者僅有一間浴室可用，每次都要排隊一個小時。Alfred指方艙物資十分缺乏，入住第九天才領到洗頭水。

Alfred表示，剛抵達時「床位是全滿的」，患者都是來自附近方圓3至5公里的住戶。從上午11時被通知入住、12時出發、下午1時許登記入住、排隊上樓，直到下午兩點多才分配好床位。午餐被直接跳過，晚上6時多才派飯，現場一度哄搶，場面十分混亂。

Alfred觀察，入住後的十幾天裡，病人來來去去，目前院內只剩下100人出頭，「但聽說很快有新一批人入住」。不過，想要離開方艙並非容易，必須連續兩次核酸陰性，院方後來為節省人力，從一日一檢改作兩日一檢，意味著若檢驗陽性，之後即便走運也要再過四日才離開。

Alfred表示，方艙內雖有不少問題，但派飯時間固定，食物質素也不算差，「搞不好比外面的還好一些，起碼三餐正常」。而且餐與餐之間如果餓了還可以向工作人員索取泡麵，因此有人轉陰後都不肯走，要求繼續住。

檢測 疫情 香港

上一則

五一小長假不用想了？ 網友自嘲：為國家睡大覺

下一則

香港「35+」初選案11人擬認罪 范國威申保釋再被拒

延伸閱讀

陳曉東北京排隊做檢測 「皺T恤搭腰包」被酸男神變大叔

陳曉東北京排隊做檢測 「皺T恤搭腰包」被酸男神變大叔
飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售
醫藥／長者防跌 居家5妙招

醫藥／長者防跌 居家5妙招
灣區生活逐漸回歸正常 矽谷房地產交易熱絡

灣區生活逐漸回歸正常 矽谷房地產交易熱絡

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美