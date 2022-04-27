方艙「住戶」爆料：廁所沒隔間 逾百男女共用一間浴室

在防疫清零政策下，方艙醫院成為收治患者最大的管道，圖為上海臨港方艙醫院，示意圖，非文中所指方艙醫院。(新華社)

上海疫情 持續延燒，各地紛紛搭建方艙醫院收治確診者。有一位來自廣東的白領階層向媒體報料，指他入住的方艙到處是塵，100多名男女患者共用一間浴室，而且廁所沒有隔間，如廁十分尷尬；更有人隨地吐痰，衛生環境甚憂，擔心隨時有交叉感染的風險。

香港 01報導，從事「獵頭」工作的Alfred一年前來到上海，今年4月9日被通知核酸檢測 結果異常，兩日後復查仍異常，4月13日被安排入住方艙。「你會被安排入住哪間方艙就像『玩盲盒』，中型巴士去各小區接人，每次都要等很久，直至一輛車坐滿才開到方艙，一部分人先下車，其他人就去第二間方艙。」Alfred說。

Alfred入住的方艙位於工業園區，共有11層，Alfred住在第8層，該層有154個床位。他入住時發現方艙仍未完工，水泥地面上「塵超多」，說它是「醫院」，其實更像是一間「大型開放式工廠」，而且所有防火通道全被封閉，該層樓唯一的出口就是兩台升降機，但有兩、三名「大白」（穿防護服的工作人員）把守，以防「住戶」逃走。

Alfred表示，方艙的工作人員不是醫師，無法解決患者的疑問和需求。入住兩、三天後，患者獲派發兩盒連花清瘟顆粒，是這裡目前為止「唯一的治療措施」。Alfred表示，方艙內的廁所沒有隔間，要與他人一同如廁十分尷尬；浴室的門也不能上鎖，100多名男女患者僅有一間浴室可用，每次都要排隊一個小時。Alfred指方艙物資十分缺乏，入住第九天才領到洗頭水。

Alfred表示，剛抵達時「床位是全滿的」，患者都是來自附近方圓3至5公里的住戶。從上午11時被通知入住、12時出發、下午1時許登記入住、排隊上樓，直到下午兩點多才分配好床位。午餐被直接跳過，晚上6時多才派飯，現場一度哄搶，場面十分混亂。

Alfred觀察，入住後的十幾天裡，病人來來去去，目前院內只剩下100人出頭，「但聽說很快有新一批人入住」。不過，想要離開方艙並非容易，必須連續兩次核酸陰性，院方後來為節省人力，從一日一檢改作兩日一檢，意味著若檢驗陽性，之後即便走運也要再過四日才離開。

Alfred表示，方艙內雖有不少問題，但派飯時間固定，食物質素也不算差，「搞不好比外面的還好一些，起碼三餐正常」。而且餐與餐之間如果餓了還可以向工作人員索取泡麵，因此有人轉陰後都不肯走，要求繼續住。