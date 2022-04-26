等不到救護車? 上海義工過勞死 疑因封城延誤救治

孟慶功是中國商用飛機公司的副總設計師。(取材自微博)

上海疫情嚴峻封控已久，有大量義工為居民服務，近日一名43歲義工因勞累過度致心臟病 發去世，更傳出是因等不到救護車而延誤救治。該義工生前為中國商用飛機有限責任公司某機型的副總設計師，同時是中國商飛複合材料中心副主任。網友淚嘆，「損失太大了，他可以做更重要的貢獻。」

志願者孟慶功突發疾病離世。（取材自澎湃新聞）

綜合媒體報導，這名去世義工為中國商用飛機公司的副總設計師孟慶功，網上流傳出一張微信 群截圖，截圖上寫道：「各位鄰居、志願者們：小區志願者、三片區負責人孟慶功同志 4月24日21時許，因勞累過度突發疾病，搶救無效，離開了我們。孟慶功同志自3月中旬以來，一直致力於小區的志願活動，對孟慶功同志的離開，我們致以沈重的哀悼，對孟慶功同志的家屬表示誠摯的慰問。」

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報導稱，孟慶功連續多日參加社區志願服務。在上門為居民派送抗原檢測試劑時，他總是不厭其煩，為不太會操作的老年人一邊演示、一邊講解。一番講解下來，要點清楚、流程清晰，居民們也為孟慶功「點讚」。

涉事的錦峰苑小區位於上海閔行區莘莊工業區，該區相關人士表示，孟慶功於4月24日在家裡突發心肌梗塞，馬上被送去醫院，後來搶救無效死亡。

但網上流傳一張文章截圖，發文者是孟慶功的同學寫道，「昨晚九點，老孟心梗，排不上救護車，自己下樓就沒了」，他說上海不止30幾家胸痛中心，但老孟還是沒等來能接他的救護車，沒有熬過這90分鐘。

他悲痛的寫道，晚上九點也不算晚，正常的上海還有很多人沒有離開加班的辦公室。但是現在不同，「老孟的離開告訴我們，現在晚上九點的上海，也會叫天天不靈，叫地地不應」。