血癌女孩出現血斑想就醫 因確診被上海醫院拒收

小范身上出現血斑。(取材自微博)

一名患有血癌的21歲女子小范在上海確診後，被封控在租房內，身上出現大片紅腫感染，在微博 上尋求協助，引起外界關注；上海瑞金醫院原本確認可以接診，不料，小范25日一早前往醫院時，卻被要求前往發熱門診（新冠治療）而拒收。

錢江晚報報導，上海瑞金醫院是小范一直以來治療白血病的醫院，位於黃浦區。而小范和媽媽租住在浦西，不過離醫院很近，步行只需10分多鐘。小范透過微信 表示，就醫檢查的希望又落空了，「昨天說得好好的，今天又把我拒之門外。」

報導說，醫院工作人員建議患者去盧灣區中心醫院就診，不過，據小范掌握的資訊，這間醫院已經爆滿，她也一直在排隊中，由於救護車還要接收別的病人，如果等下一輛救護車，需要原地等候8至10個小時，小范只能和媽媽再次由救護車送回家。

據報導，去年10月，小范接受了媽媽的骨髓移植，情況並不樂觀，為了治病，便在上海租了長期房，隨之遇到這輪上海疫情 。今年3月底，小范準備第二次輸血的時候，接到了醫院的電話，說因為疫情防控，不再接收病人。不料，小范4月時被檢出抗原檢測異常，只能待在家裡。

「這些天來，社區對我們很關心，一直幫我們聯繫醫院，但是很多醫院不收陽性病人，有的定點醫院可以接受陽性病人，但要排隊。」

求助微博經過網路發酵後，小范的困境也引起了家鄉寧波和慈溪有關部門的注意，慈溪衛建局第一時間與上海方面進行了對接。最新的消息是，上海瑞金醫院確認可以接診，但小范前往醫院又遭到拒收。