方艙淋浴間被颳走 上海男赤裸趴地 匍匐馬路照被瘋傳

上海出現大風暴雨將一處方艙吹垮，在裡面洗澡一絲不掛的男子尷尬地趴在地上。（取材自重慶購物狂）

上海疫情 持續，25日下午上海遭遇上強風暴雨 ，結果吹垮部分方艙醫院設施和臨時採檢站，還有大白（防疫人員）被風吹跑。一名住在方艙醫院的男子在淋浴時，淋浴間整間被暴風吹走，害得他只能一絲不掛尷尬趴在地上。

這名男子暴露在天地間，他赤裸匍匐在馬路上的視頻和照片一夕間刷爆了網友微信朋友圈，讓全中國人民都知道了。

來源：YouTube

網友稱，沖刷他的身體的除了暴雨，還有眾人的眼光。為了保護隱私 ，男子第一時間趴在了地上，他也只能趴在地上，因為一旦站起來，大風也會將其吹走。

這則視頻和圖片也引發了巨大的爭議，圖片雖讓很多網友調侃，甚至給這座壓抑已久的城市居民，帶來了一絲笑料。但對當事人來講，是「身敗名裂」的打擊。

有網友稱，男子已經如此不幸，第一時間保全自己的隱私，卻沒有逃過冷血的旁觀人的獵奇心理。那麼多人看著，無一人上前幫忙，還有閒工夫拍照錄影，拍照就算了，還發布到了網上。大家都是有家不能回的人，為何就不能互相幫助呢？哪怕遞給一件衣服也好。

網友稱，現今上海疫情、暴雨之下，無外乎有三種人，一種是居家隔離的人，一種是在方艙醫院裡隔離的人，還有一種是不陰不陽在城市角落裡寄居的人。

上海出現大風暴雨將一處方艙吹垮，在裡面洗澡一絲不掛的男子尷尬地趴在地上。有網友用餐食對照取笑。（取材自重慶購物狂）

網友批評，上海嚴控疫情，沒有時間給這些人準備住所，暴雨來了，許多問題徹底暴露，這顯示上海的疫情防控工作是「前期工作不到位，中間工作不重視，後期工作已有些躺平了」。這就是全方位的管理失誤，是城市化急於速成的必然後果。高樓大廈起來了，其他硬體設施沒有跟上，城市應急系統形同虛設，獨有一個空殼子。一個兩千多萬城市的人口，怎能不配備相應的應急資源？

上海市氣象台25日發布大風、冰雹、雷電黃色預警，上海將遭遇強對流天氣，金山、松江、奉賢和浦東等地將降下冰雹，上海大部分地區最大陣風為9到11級偏北大風，局部地區甚至可能伴隨龍捲風等情況。