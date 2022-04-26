上海小區近百人吃公發物資腹瀉 一查發現廠商才剛被罰

有上海居民反映吃了贈送的物資卻吃壞肚子。（取材自澎湃新聞）

上海已因防疫 而封城 將近一個月，許多居民只能靠團購搶菜或是居委會分發的物資過活。不過，近日有民眾反映，小區內有近百人因為吃了發放的食品而拉肚子，質疑提供食品的廠商品管有問題。除了食物，也有人抱怨收到的口罩 是由曾經被開罰的廠商所生產，懷疑口罩品質不佳。

澎湃新聞報導，住在上海閔行區春申萬科城的夏女士（化名）表示，所在居委會近期分發新一批物資，但其中由「上海老杜食品有限公司」生產的熟食製品「紅燒獅子頭」和「老上海風味熏魚」，有許多人反饋吃後拉肚子。

根據夏女士提供的資料，截至21日，該小區已有90人因吃了老杜食品的獅子頭或熏魚後腹瀉，另有兩戶收到的熏魚袋子已漲開變質。此外，也有四人因吃了「江門市江海區秋楓味肉類製品廠」的臘腸、兩人因吃了「安徽涇縣宏興食品有限公司」的鍋巴而拉肚子。

物資中還有一款吐司，雖然尚沒有人反映吃了腹瀉，但其生產廠商「阜陽市春光食品有限公司」被發現曾因為偽造生產日期被罰款。

對此，該小區居委會回應表示，已將該情況上報給鎮政府。

報導指出，老杜食品曾多次被市場監督局隨機抽檢後被責令整改，還曾因大腸菌超標、偽造生產日期等原因，屢被處罰。這次居民吃壞肚子的獅子頭，就曾在今年1月時被檢查出菌落總數不合格。而宏興食品與秋楓味，則都有公司登記資料不齊全的問題。

除了食品，物資中醫用口罩的生產商「鶴壁市利康衛生材料有限公司」，也存在缺乏資質、屢被處罰等問題。

報導稱，目前僅宏興食品與秋楓味對此事做出回應，並皆稱已配合監管單位審查。老杜食品、春光食品和利康則未接通記者的詢問電話。