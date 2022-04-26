趙麗穎馳援上海物資被扔了？闢謠平台稱不實

網傳影片顯示，大批貼紅膠袋的泡沫箱被丟進垃圾車。（視頻截圖）

網傳藝人趙麗穎 馳援上海的抗疫物資，被整箱扔進垃圾車，貼文並配有「整箱物資扔進垃圾運輸車」的視頻，和貼有「馳援上海抗疫物資趙麗穎捐贈」標籤的泡沫包裝箱的照片。經上海闢謠平台求證發現，該聊天紀錄完全不實。

據青春上海報導，視頻與照片中的泡沫包裝箱不一樣。放大視頻可以發現，環衛工人丟棄的泡沫包裝箱上的紅色膠帶為一橫一豎，「十字形」捆紮，上面沒有「趙麗穎捐贈」的紙標籤；而照片中，「趙麗穎捐贈」的泡沫包裝箱上，紅色膠帶為一橫兩豎。

同時，上海闢謠平台還根據視頻畫面，找到了視頻所攝「整箱物資扔進垃圾運輸車」的當事人馬女士，環衛工人處理的正是馬女士的物資。

馬女士說：「扔掉的都是我的東西，和捐贈的物資沒有一點關系。網上造謠的人真是吃飽了撐的，我們已經因為疫情 損失了，為什麽還要造我們的謠？」

馬女士在松江區有一間商鋪，從事酒水等食品經營。從3月上旬起，周邊社區斷斷續續封閉，為了緩解居民買菜難，她的小店增加了蔬菜等農產品供應。在浦西地區封控管理前，小店剛巧進了一批農產品，就裝在視頻所攝的白色泡沫包裝箱內。

由於小區一直沒有完全解封，小店也不能經營。馬女士就把其中尚可銷售的產品分揀出來，其餘腐爛的農產品丟棄。由於數量龐大，為了避免產生異味，馬女士將要丟棄的食物放在白色泡沫包裝箱內，等待環衛工人來處理。

馬女士說，遲遲未恢復營業導致農產品腐爛，小店已承受了不小的損失，「真的很心疼，但這是為了配合防疫 ，只能先承受下來。可是，為什麽造謠的人要把我們編到謠言裡面去？我們又變成謠言的受害者」。她希望上海闢謠平台能澄清事實，也希望公眾不要把時間浪費在這些不實消息上，早日恢復正常生活和經營。

此外，上海闢謠平台指出，已有不少網友分享照片，表示收到了「趙麗穎捐贈」的抗疫物資，向她馳援上海的行動表示感謝。