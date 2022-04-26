我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

雲南贈上海190箱農產品 竟遭倒賣…寶山區當局致歉

記者林宸誼／上海26日電
保麗龍箱被撕掉外觀，依稀可以辨別出貼有曲靖寶山字樣。（取材自央廣網）
保麗龍箱被撕掉外觀，依稀可以辨別出貼有曲靖寶山字樣。（取材自央廣網）

網友24日在社交媒體微博舉報，雲南捐贈上海寶山區的物資被倒賣至靜安區臨汾路一社區，當地居委已報警。上海市寶山區官微25日發布，寶山區張廟街道發布情況通報，表示本次事件反映出該街道對捐贈物資的發放和管理還存在漏洞，給個別不法分子造成可乘之機。為此，特向廣大市民表示誠摯的歉意。

寶山區張廟街道指出，接到有關輿情後，寶山區張廟街道協同區公安、紀檢等部門立即開展調查，接受捐贈的新江內燃機公寓負責人張某，在收到190箱捐款物資後，沒有按要求分配給公寓內租戶，私自將該批物資轉賣牟利。目前，犯罪嫌疑人張某已經被公安機關控制，案件正在進一步調查中。

雲南省曲靖市日前向寶山區捐贈了一批蔬菜農產品，由娃娃菜、蓮花白、番茄、小瓜、玉米、香蔥六類農產品組合裝箱，每箱6.5公斤，合計7692箱，共計50噸。

經寶山區防控辦物資保供組決定，將該批捐贈物資分配給張廟街道。張廟街道結合長租公寓租戶物資短缺、多次求助的實際情況，制定了該批物資具體分配方案，將該批物資免費贈送給外來務工人員集中居住的長租公寓租戶等困難群體。

該批物資於22日凌晨送達後，街道派專人將該批物資分送到各點位拍照簽收。截止23日，該批物資全部分配完畢。

張廟街道表示，在接下來的工作中，將汲取教訓、舉一反三，進一步完善捐贈物資發放管理流程，堵塞漏洞，防止類似事件再次發生。

上海市寶山區官微25日發布，寶山區張廟街道發布情況通報，表示本次事件反映出該街道...
上海市寶山區官微25日發布，寶山區張廟街道發布情況通報，表示本次事件反映出該街道對捐贈物資的發放和管理還存在漏洞，給個別不法分子造成可乘之機。為此，特向廣大市民表示誠摯的歉意。（取材自微博）

公安 微博 蔬菜

上一則

港佔中發起人戴耀廷違選舉條例 認罪候判

下一則

廣西南寧學「習」熱 印發口袋書人手一冊 農民圍坐田埂朗讀

延伸閱讀

浙江已閉環接收上海轉運人員3.5萬人

浙江已閉環接收上海轉運人員3.5萬人
上海經濟降速 北京有望超車

上海經濟降速 北京有望超車
上海往事（一一）

上海往事（一一）
上海防疫好消息 26日新增病例數大降 跌幅達13%

上海防疫好消息 26日新增病例數大降 跌幅達13%

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死