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隔離出方艙淪落街頭 安徽保母住電話亭 5天後老鄉援助

記者林宸誼／綜合報導
在電話亭裡住了五天的袁女士（左二）穿上防護服，在安徽老鄉幫助下前往可以落腳的賓館。（取材自安徽網）
在電話亭裡住了五天的袁女士（左二）穿上防護服，在安徽老鄉幫助下前往可以落腳的賓館。（取材自安徽網）

由於雇主被隔離，從方艙醫院出來後，來自安徽的保母袁女士沒有住處，只得住在上海街頭的電話亭裡。無助的她向家鄉人求助，在安徽省駐滬辦、赴上海援助防疫安徽省域藍天救援隊、在滬寧國老鄉們的愛心接力下，在電話亭裡住了五天的袁女士終於有了一個溫暖住處。

影音來源：聯合影音網

新安晚報旗下的城市生活門戶網站安徽網報導，徐友勇是寧國藍天救援隊隊長，也是安徽省域藍天救援隊赴上海援助隊總指揮，和隊員們一起協助當地開展各類防疫工作。日前在上海援助的他，接到一位寧國老鄉的求助。

求助人是40多歲的袁女士，她告訴徐友勇，她在上海做住家保母，但前幾天從方艙醫院出來後，由於雇主還在隔離，她沒有住處，只得住在黃浦區街頭的電話亭裡。

「連續兩晚上上海風雨交加！我一人很無助。」袁女士在微信裡向徐友勇訴說自己的困難與無助。衣服濕了、沒有地方洗澡、窩在狹窄的電話亭裡渾身痠痛，瞭解了袁女士的情況後，徐友勇先聯繫了駐地距離袁女士近一些的宣城藍天救援隊。

看到了袁女士的求助信息後，共青團宣城市委駐上海工作委員會書記葉孝君次日一大早到了袁女士所在的電話亭，帶來了食物和行動電源。「我們在現場給她做了三次抗原檢測，都是陰性。」葉孝君表示，雖然袁女士當時狀況並不太好，但她卻說，「不想給家鄉添麻煩」，這讓他很感動。

在眾人幫助下，袁女士被帶去醫院做了核酸檢測，核酸檢測結果是陰性，救援隊隊員在現場讓袁女士穿上了防護服，給她的物品進行了消殺，並於當天將她送到老鄉開設的賓館，在電話亭住的第五天，袁女士終於有了一個溫暖的「家」。

安頓好受困保母後，救援隊對電話亭進行消毒殺菌。（取材自安徽網）
安頓好受困保母後，救援隊對電話亭進行消毒殺菌。（取材自安徽網）

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