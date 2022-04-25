知假買假？男買80斤肉索賠7萬 發現標籤問題 加買第二單全程錄影

店家將產品信息貼在大包裝泡沫箱，未貼在肉品真空袋上。(取材自極目新聞)

「150碗熟肉官司」熱度未過，「知假買假」消費糾紛又一樁。甘肅 張先生表示，他遭遇職業打假人「釣魚 」索賠，該名顧客在他的網店購買80斤牛羊肉後，以商品為「三無產品」為由要求店方退一賠十，索賠人民幣7萬餘元。

極目新聞報導，甘肅省甘南州的張先生和妻子在今年3月開了一家網店，售賣當地的特色牛羊肉。當月下旬，一位顧客在店內下單購買了2斤手抓羊肉，花費170元（約26美元）；之後又一次性購買80斤牛羊肉，並付款7552.5元（約1153.7美元）。

網路上銷售特色牛羊肉的網店。(取材自極目新聞)

報導說，張先生稱，當天一共寄了三個大泡沫箱，每箱有20多斤肉。張先生表示，他們售賣的涮羊肉是甘肅當地老字號餐館現做現賣，他們是銷售公司，並不製作相關肉品。顧客在收到第二批80斤肉後，退掉了前一次購買的兩斤肉品，張先生勉強答應了。沒多久，他接到了市場監管部門的電話，稱有人舉報他的網店銷售「三無產品」，讓其提供資料，配合調查。

起訴書中寫道，顧客在快遞到的時候打開包裹，發現裡面的熟羊肉、熟牛肉無任何標籤，均是三無產品。按照「食品安全法」的要求，顧客提出要求張先生公司支付價款十倍的賠償金。

「我們的外包裝上都貼了相關標籤信息，品名、保質期、生產日期、產地等信息都很詳細。」張先生提供的圖片顯示，在大包裝泡沫箱外，確實貼有商品存儲方式、包裝方式、生產日期等詳細信息。不過，張先生也承認，泡沫箱內一袋一袋的真空包裝肉品上，並沒有張貼相關信息。

據報導，張先生指出，該顧客在第二次購買的時候，開箱全程錄像。他認為，因為顧客購買了第一單並沒有實錘的證據，在第二單才全程錄像取證，這是典型的「釣魚」行為。

報導說，索賠的顧客林先生稱，自己並非專業打假人，也否認自己「釣魚」索賠，稱其只是一個普通的消費者在維權。「我第一次買的時候發現沒有貼標籤，沒在意。後來有學法律的同學說是三無產品，可以維權，第二次買的時候就把對方起訴了。」林先生稱，自己之前也有過其他維權行為。

重慶日前也發生賣150碗熟肉，業者被判賠5萬的事件，引發巨大反響，許多網友對買方行為表示質疑，認為是職業打假人「釣魚」維權獲利。