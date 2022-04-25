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上海方艙2歲童先回家：媽媽、外婆，要乖乖聽醫師的話

中國新聞組／北京25日電
4月20日下午2時，在上海徐匯白貓方艙醫院2歲的「方艙」萌寶匯匯（化名）在醫護的協助下獨自出院回到奶奶家。(取材自光明日報)
4月20日下午2時，在上海徐匯白貓方艙醫院2歲的「方艙」萌寶匯匯（化名）在醫護的協助下獨自出院回到奶奶家。(取材自光明日報)

上海徐匯白貓方艙醫院2歲的「方艙」萌寶匯匯（化名），日前在在醫護的協助下獨自出院回到奶奶家。在白貓方艙醫院期間，匯匯戴著卡通口罩，趴在床頭托著下巴聽著媽媽講著哪吒鬧海的故事，而這溫馨的一刻，不僅感動查房醫務人員，也溫暖著其他患者，讓方艙醫院的人性化陪護做到隔離不隔愛。

匯匯媽媽表示，自從孩子來到方艙醫院後，過去在家裡愛哭愛鬧的她好像一下子「長大了」，會耐心聽完整個故事，會從書包裡拿出紙和筆來安靜地繪畫。

17日和18日，匯彙的兩次核酸檢測結果均為陰性，並且每次間隔24小時以上，符合出院條件，但是媽媽和外婆仍不符合出院條件。當轉運組王振紅得知這一情況後，第一時間跟匯匯媽媽溝通，通過小朋友家屬、方艙領導等各方面協調，最終為小朋友想出方案——先送匯匯到奶奶家照顧一段時間，再等待媽媽和外婆的康復歸來。

匯匯媽媽20日給王振紅打來了電話，「王老師，剛剛接到通知，匯匯可以出院了，我已經在給她準備收拾小書包了。」王振紅不時地提醒著，「寶寶回家後，要跟孩子多通電話和視頻，鼓勵她要像小哪吒一樣勇敢堅強。另外，還要注意好其他家人和寶寶相互之間的防護。」

「媽媽、外婆，你們也要乖乖聽醫師阿姨的話，我先回家了，等你們回來哦！」匯匯離開時，還不忘這麼說。

疫情期間，有的陽性患者攜家帶口，有的孩子還在咿呀學語，有的正值學業衝刺階段，這群患者對親子陪護有著特別的需求。人性化的白貓方艙是高效運行的一道保障，讓患者尤其是學生、孩童的訴求能得到第一時間的最優解，感受不被隔離的溫暖。

檢測 疫情 口罩

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