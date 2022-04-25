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色情麵粉廠？鴨子變綠？露天隔離？上海封控後謠言四起

中國新聞組／上海25日電
網友反映浦東新區小區發生一起火災，圖為消防實拍現場視頻，事後被證實是火災視頻張冠李戴。(視頻截圖)
網友反映浦東新區小區發生一起火災，圖為消防實拍現場視頻，事後被證實是火災視頻張冠李戴。(視頻截圖)

中國上海因新冠肺炎封城之後，陸陸續續在網上流傳出許多謠言。從發放物資裡的鴨子變綠、到火災視頻張冠李戴，再到麵粉官網是賭博色情網站，各式各樣不確定消息流傳網上，「上海網絡闢謠」微信公眾號一一查證報導併闢謠。

報導指出，日前微信圈群中流傳一條消息，稱上海浦東新區居民收到了政府發放的「華統」牌麵粉，其包裝上的官網網址竟是一家賭博色情網站。「上海網絡闢謠」微信公眾號向麵粉生產企業山東華統麵業有限公司查證獲悉，浦東新區居民收到的麵粉確為其工廠生產，麵粉包裝上的網址是其公司官網網址，但由於近期疏於運維，網頁被不法分子篡改成非法賭博色情網站。

公司工作人員告訴上海闢謠平台，公司接到有關反映後，即第一時間報警，目前警方已立案偵查。但由於官方網站是委託第三方公司建立的，服務器並不在公司內，公司目前仍無法改回官網內容，正等候警方處理。

另據環球網報導，網路上流傳著一張渾身發綠的鴨子圖片，網友稱這是是上海周浦鎮發放的。上海闢謠平台查證，最早的圖片出現在4月21號一篇自媒體文章中，標題為《廣東男子在家做白切雞，出鍋之後竟然變綠了，原因引網友熱議》，幾經輾轉，圖片又被別有用心的人移花接木運用到了周浦傳言上。周浦鎮相關部門也表示，曾在4月初發放過一批鴨類等生鮮物資，但目前未接到過類似的投訴和反映。

北京日報報導，除了發放物資出現謠言，日前在短視頻平台廣為流傳的一則視頻顯示，臨港地區南港大道上出現大批臨時搭建的帳篷，且已有人入住。據此，不少網友揣測該處為「南匯滴水湖露天隔離點」。對此，臨港有關方面表示，「滴水湖露天隔離點」為不實消息。據悉，此帳篷是為了工友安全，一施工隊對1000多工人居住的宿舍進行徹底消殺，安排工友白天在路邊的帳篷內臨時休息，待消殺完畢後再返回宿舍。

另外，日前也有網友反映浦東新區長島路85弄小區發生一起火災。同時，有數段視頻被稱與這起火災有關。其中一段視頻顯示，一幢建築樓道中火光熊熊並伴隨人員呼喊。上海闢謠平台從上海市消防救援總隊了解到，火警無人傷亡，網傳樓道起火視頻與本次火警無關，並提供了本次火警的現場視頻。

網友反映浦東新區小區發生一起火災，圖為網傳火災現場視頻，事後被證實是火災視頻張冠...
網友反映浦東新區小區發生一起火災，圖為網傳火災現場視頻，事後被證實是火災視頻張冠李戴。(視頻截圖)
短視頻平台廣為流傳的一則視頻顯示，臨港地區南港大道上出現大批臨時搭建的帳篷，且已...
短視頻平台廣為流傳的一則視頻顯示，臨港地區南港大道上出現大批臨時搭建的帳篷，且已有人入住。（取材自北京日報）

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