抱怨隔離酒店不正常 青海女翻窗墜樓死亡

魏金霞年僅27歲，意外墜樓身亡。（取材自澎湃新聞）

青海西寧市一名27歲魏姓女子上月17日在隔離酒店墜亡，生前曾致電哥哥，抱怨隔離酒店不正常，「做尿液檢查，大半夜做核酸」，更懷疑酒店人員「陷害我得病、監聽我說話」；警方稱，魏女是想從3樓窗戶向下攀爬，欲離開隔離酒店時意外墜樓，排除他殺。

香港01報導，魏女哥哥指出，3月12日妹妹和男朋友準備離開西寧火車站時，被相關人員帶走至城北區宜尚酒店看守，魏女微信 曾告訴家屬自己接受了多次核酸檢測 和尿檢。

魏女哥哥透露，3月16日妹妹曾致電給他。魏女在電話中稱酒店不僅做尿液檢查還大晚上的做核酸，更稱怕酒店人員「陷害我得病」，指酒店有人監聽、不斷有人過來量體溫。期間魏女更曾傳訊息給他，表示酒店有窗戶，「我擔心，我想跑出來。」

魏金霞指隔離酒店不只大半夜做核酸也做尿液檢查，工作人員也一直量她的體溫。（取材自澎湃新聞） 魏金霞傳給哥哥的訊息提到自己想跑出來，稱隔離酒店不正常。（取材自澎湃新聞）

魏女哥哥稱，3月17日下午5點38分魏女突然打電話給他，語氣慌張地說「哥哥快來救我，不然我就要有生命危險。」並發來一連串消息，之後過了1小時10分鐘，魏女就聯繫不上，接著他就收到消息指妹妹從隔離酒店墜樓，其男友目前也下落不明。

魏金霞和男友一到達青海西寧立刻被帶到酒店隔離。（取材自澎湃新聞）

西寧城北區公安 23日指出，魏女3月12日從疫情中高風險地區來西寧，按照聯防聯控工作要求，將她安排在宜尚酒店進行隔離。3月17日19時許，魏女從其隔離房間窗戶墜樓，隔離酒店醫護人員現場對其緊急施救後送往西寧市第二人民醫院進行救治。3月18日凌晨2時許，魏女經醫院搶救無效後死亡。城北區公安指出，經現場勘查，認定魏女是身繫隔離酒店房間窗紗欲離開隔離房間時，從窗戶墜落身亡，排除他殺可能。

對此，網民說，「聊天紀錄看著好可怕，這是多無助啊」、「這是精神障礙，我朋友隔離了五天，精神過激，當時跑到頂樓打算跳」。