我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

抱怨隔離酒店不正常 青海女翻窗墜樓死亡

中國新聞組／北京25日電
魏金霞年僅27歲，意外墜樓身亡。（取材自澎湃新聞）
魏金霞年僅27歲，意外墜樓身亡。（取材自澎湃新聞）

青海西寧市一名27歲魏姓女子上月17日在隔離酒店墜亡，生前曾致電哥哥，抱怨隔離酒店不正常，「做尿液檢查，大半夜做核酸」，更懷疑酒店人員「陷害我得病、監聽我說話」；警方稱，魏女是想從3樓窗戶向下攀爬，欲離開隔離酒店時意外墜樓，排除他殺。

香港01報導，魏女哥哥指出，3月12日妹妹和男朋友準備離開西寧火車站時，被相關人員帶走至城北區宜尚酒店看守，魏女微信曾告訴家屬自己接受了多次核酸檢測和尿檢。

魏女哥哥透露，3月16日妹妹曾致電給他。魏女在電話中稱酒店不僅做尿液檢查還大晚上的做核酸，更稱怕酒店人員「陷害我得病」，指酒店有人監聽、不斷有人過來量體溫。期間魏女更曾傳訊息給他，表示酒店有窗戶，「我擔心，我想跑出來。」

魏金霞指隔離酒店不只大半夜做核酸也做尿液檢查，工作人員也一直量她的體溫。（取材自...
魏金霞指隔離酒店不只大半夜做核酸也做尿液檢查，工作人員也一直量她的體溫。（取材自澎湃新聞）
魏金霞傳給哥哥的訊息提到自己想跑出來，稱隔離酒店不正常。（取材自澎湃新聞）
魏金霞傳給哥哥的訊息提到自己想跑出來，稱隔離酒店不正常。（取材自澎湃新聞）

魏女哥哥稱，3月17日下午5點38分魏女突然打電話給他，語氣慌張地說「哥哥快來救我，不然我就要有生命危險。」並發來一連串消息，之後過了1小時10分鐘，魏女就聯繫不上，接著他就收到消息指妹妹從隔離酒店墜樓，其男友目前也下落不明。

魏金霞和男友一到達青海西寧立刻被帶到酒店隔離。（取材自澎湃新聞）
魏金霞和男友一到達青海西寧立刻被帶到酒店隔離。（取材自澎湃新聞）

西寧城北區公安23日指出，魏女3月12日從疫情中高風險地區來西寧，按照聯防聯控工作要求，將她安排在宜尚酒店進行隔離。3月17日19時許，魏女從其隔離房間窗戶墜樓，隔離酒店醫護人員現場對其緊急施救後送往西寧市第二人民醫院進行救治。3月18日凌晨2時許，魏女經醫院搶救無效後死亡。城北區公安指出，經現場勘查，認定魏女是身繫隔離酒店房間窗紗欲離開隔離房間時，從窗戶墜落身亡，排除他殺可能。

對此，網民說，「聊天紀錄看著好可怕，這是多無助啊」、「這是精神障礙，我朋友隔離了五天，精神過激，當時跑到頂樓打算跳」。

魏金霞曾傳訊息給她哥哥，表示酒店有個窗戶。（視頻截圖）
魏金霞曾傳訊息給她哥哥，表示酒店有個窗戶。（視頻截圖）

公安 微信 檢測

上一則

香港特首唯一候選人李家超本周公布政綱 涉及4範疇

下一則

港專家指防疫不用清零：逾半港人染疫 已築免疫屏障

延伸閱讀

連7天全員核酸 鄭州航空港區「靜態管理」　

連7天全員核酸 鄭州航空港區「靜態管理」　
中共二十大洗牌前奏？星媒：半數省委書記已換人

中共二十大洗牌前奏？星媒：半數省委書記已換人
北京深夜公布新增14染疫者 「五一」假期面臨大考

北京深夜公布新增14染疫者 「五一」假期面臨大考
打車天價、隨時打地鋪…上海來美路坎坷 年邁父母折騰

打車天價、隨時打地鋪…上海來美路坎坷 年邁父母折騰

熱門新聞

神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手