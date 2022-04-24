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遊戲入魔？20歲男戴面具 鎬殺2歲試管寶寶

中國新聞組／北京24日電
姚男行凶後被捕。（視頻截圖）
姚男行凶後被捕。（視頻截圖）

四川日前發生駭人聽聞的襲擊事件，20歲姚姓男子疑似沉迷殺人遊戲，某日以臉戴面具的「玩家裝扮」，一手持辣椒水，一手拿著鐵鎬，在街道上連續襲擊多人，其中2歲的「試管寶寶」小湯圓頭部遭鐵鎬重擊，送醫搶救仍不治。

試管寶寶「小湯圓」。（取材自封面新聞）
試管寶寶「小湯圓」。（取材自封面新聞）

封面新聞報導，案發當天的傍晚六點半，「小湯圓」的媽媽用嬰兒推車推著「小湯圓」到附近的菜市場買菜，一個戴著透明面具的男子突然冒出來，拿著「辣椒水」對她一陣猛噴。她臉上瞬間火辣辣，眼睛也睜不開，雙手鬆開了嬰兒推車。男子接著用鐵鎬重擊在她頭上。倒下時，她聽見了「小湯圓」的哭聲，「小湯圓」也被攻擊了。

「我看到他頭上有一個特別大的傷口，能看見骨頭和腦髓。孩子哭喊著叫了我兩聲媽媽，非常痛苦。」「小湯圓」的媽媽忍著巨痛爬起，推著嬰兒車邊喊救命邊跑向鎮衛生院，雜貨店的楊叔叔見狀衝過來，抱起「小湯圓」就往衛生院跑，但還是沒把「小湯圓」救回來。

現場魚行的監控顯示，個子瘦高的姚男，當日身穿條紋T卹，一手鐵鎬，一手辣椒水，見人就噴，見人就打。除了「小湯圓」母子，當天共有六、七個街坊鄰居遭到姚男襲擊。案發後，姚男被捕，家人連夜搬走了。

姚男被捕後，警方至今尚未公布其行凶動機，一位資深遊戲玩家看過監控視頻後推測，姚男很可能是沉迷殺人遊戲，又從遊戲走到現實。姚男當天「戴著面具，一手辣椒水，一手鐵鎬，出手重，快又狠，連續襲擊多人，完全是殺人遊戲中的狠角。」街坊鄰居也有類似猜測：「20歲了，沒有工作，很少出門，一天到晚在打遊戲，可能網癮來了，產生幻覺行凶。」

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