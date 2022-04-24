73歲愛妻確診翁 每天騎三輪接送老伴 網友感慨「破防」

73歲翁確診，流調發現他每天騎三輪接送老伴，圖為安徽省合肥市高新區開展核酸檢測，非當事人。（中通社）

安徽省合肥市政府新聞辦官方微信 公眾號「合肥發布」日前通報一73歲男子的流行病學調查情況，該男子每日按時接送其老伴上下班的信息，讓網友感慨「破防」。

中新網報導，通報稱，合肥市蜀山區在核酸篩查中發現，73歲代男核酸檢測 初篩結果異常，立即轉運至定點醫院落實隔離醫學 觀察。該市疾控中心複核確認為陽性。接報後，蜀山區立即啟動應急處置機制，全面開展流行病學調查、採樣檢測和隔離管控，並嚴格落實相關場所管控及環境消殺等防疫措施。

報導指出，感染者活動軌跡：4月7日至20日，每日清晨5點30分騎三輪車送老伴至小廟鎮上班，送完老伴返回家中，在村莊附近活動，中午在家就餐，午飯後繼續在家或村莊附近活動，下午4點30分騎車接老伴下班，晚上在家就餐、休息。

4月21日，清晨5點30分騎三輪車送老伴至小廟鎮上班，隨後前往小廟西街李大軍種子店購買糧種後，在小廟糧站核酸採樣點進行核酸採樣，結束後騎車返回家中，在村莊附近散步；下午4點30分騎車接老伴下班，晚上接到流調電話，隨後閉環轉運至定點醫院。

不少網友在「合肥發布」留言區表示：「是個努力生活愛老伴的爺爺，希望他早日康復。」