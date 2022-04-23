北京環球影城傳意外 遊客乘雲霄飛車後不適送醫不治

北京環球影城「霸天虎過山車」驚險刺激，是熱門的遊戲項目，但近日傳出有遊客乘坐後身體不適，雖經送醫救治最終仍不幸身亡。新華社

北京環球影城 傳出，日前有遊客在搭乘雲霄飛車後身體不適，雖經園區緊急處置並送醫，最終仍不幸身亡。北京環球影城表示，出於審慎考慮以及配合相關部門核查的需要，「霸天虎過山車」（雲霄飛車）設備暫時關閉。

北京環球影城21日晚間發布公告稱，本周初，一名遊客在北京環球度假區霸天虎過山車區域出現突發狀況，需要醫療救助。北京環球影城立即採取心肺復甦、使用「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）等急救措施，並及時送醫。之後了解到該遊客經搶救無效不幸身故。

北京環球影城強調，出於審慎考慮以及配合相關部門核查的需要，該設備暫時關閉。經過全面的核查，該設備按設計要求正常運轉且符合安全標準。北京環球影城將盡快恢復該設備的運營。

北京環球影城於2021年9月20日正式開幕，包含七大主題景區、37處娛樂設施及地標景點、24場娛樂演出、80家餐飲及30家零售門店，是目前北京最熱門的旅遊景點之一。

去年10月，北京環球影城的「霸天虎過山車」也曾發生運行中突然停駛，30多名遊客最後是在工作人員引導下，從軌道旁的維修梯撤離。

北京環球影城當時的說法是，因工作人員監測到系統提示信號，出於審慎安全考慮，按照運行規範第一時間啟動安全停車程序。後經技術專家組排查確認無安全風險後，設備約於20分鐘後恢復正常運行。