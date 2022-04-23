涼感褲1晚狂賣600萬 辛巴再陷假貨風暴

辛巴又傳出售賣假貨。（取材自IT之家）

曾被質疑售賣假燕窩的辛巴再陷賣假貨風暴 。辛巴和旗下主播「蛋蛋」4月18日在快手直播間帶貨了一款名為「YPL防曬涼感褲」，當天實時下單量達10.2萬單，一晚銷售金額逾人民幣600萬元。但隨後有消費者發現YPL並無此款「防曬涼感褲」，質疑辛巴售賣假貨。

IT之家報導，YPL品牌方22日發布聲明，稱該產品不屬於YPL發售品類範疇，且該商品包裝涉嫌抄襲，確認為假冒品牌，並將對相關人員和公司進行追責、用法律手段維權。

另據中新經緯報導，辛選官方微博 22日晚發表聲明回應稱，「經初步核查，品牌持有方哈爾濱市澳生源貿易有限公司向我司提供了授權鏈路和相關書面材料。如最終核查結果表明，品牌持有方(哈爾濱市澳生源貿易有限公司)存在任何違法違規行為，將依法嚴肅追究其責任，並堅決維護消費者合法權益。」

YPL品牌官方微博23日凌晨隨即再發聲明，稱「部分文件中提到『哈爾濱某公司』所註冊的商標為自創的圖形標，和售賣的產品差異巨大；部分網絡帳號涉及發布我司其他蓋章文件，必定嚴查到底！」

辛選官方微博23日再回應賣假貨質疑，稱該事件是由於商標持有人商標轉讓前後的爭議造成，不屬於假貨。經徵詢法律專家，辛選確認原商標持有人與被授權方哈爾濱市澳生源貿易有限公司的授權關係，以及哈爾濱市澳生源貿易有限公司與辛選的授權關係，均在法律有效期內。