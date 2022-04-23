疑遭職業打假人「釣魚」…賣150碗熟肉 重慶女倒賠5萬

毛媽媽土特產店後來的粉蒸肉都有標籤。(取材自極目新聞 )

重慶一名女子將婆婆做出傳統的美食 拿到網上出售，但在賣出150份扣碗類熟肉產品時，雖然有真空包裝，但因沒有標註產品信息，被買家邵某舉報為「三無產品」，二審敗訴，要退還4500元（人民幣，下同）貨款並給予十倍賠償，共計約5萬。此事引發巨大反響，許多網友對邵某的行為表示質疑，認為他是在「釣魚 」維權獲利。

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極目新聞報導，王女士稱，邵某此前有過多起類似案例，她懷疑對方是職業打假人。邵某則稱將對王女士提起侵害名譽權的訴訟，他表示沒有其他職業，偶爾跑跑外賣，主要精力放在打假上，他不願意在道德層面討論自己的行為，「合法就行。」

王女士表示，婆婆很會做泡菜、黃荊麥醬、渣海椒、風豆豉、臘肉、香腸等當地各種農村美食，她也跟著婆婆做這些美食，大約在四、五年前開起「毛媽媽土特產經營部」網店，和婆婆及丈夫一起專門賣這些自製的風味美食，頗受歡迎，去年增加粉蒸肉等傳統扣碗類產品。

王女士說，去年7月，居住在重慶市江北區的黑龍江男子邵某向她訂購150份扣碗類產品，包括粉蒸肉、燒白（即扣肉）、風豆豉回鍋肉，總價4500元，說是單位團購。不久，王女士將150份扣碗做好後用真空包裝發貨，包裝上沒有任何標識。

去年9月，王女士收到法院通知，她被邵某提告，對方稱她出售無生產日期、無質量合格證明、無生產廠家的「三無產品」，要求退還4500元貨款，且按貨款的十倍金額予以賠償。

王女士說，這次顧客要的150份扣碗，因為是新推出的產品，而且量多時間緊，她來不及準備有上述信息的標準包裝，沒想到成為對方的把柄。

重慶市第一中級人民法院去年一審開庭，判決王女士敗訴，王女士提出上訴。近日法院作出二審判決，她再次敗訴。

毛媽媽土特產經營部在上訴時稱，那150份扣碗不是預包裝食品，而是具有合法資質的散裝產品，生產銷售渠道合法。但法院認為，毛媽媽土特產經營部違反相關條例，涉案產品屬於不符合食品安全標準的產品。法院支持原告邵某的訴求，判毛媽媽土特產經營部退還貨款並予以十倍賠償，加上案件受理費，王女士家一共要掏5萬餘元。

王女士拍視頻求助。（取材自極目新聞）

在上訴中，王女士一家還曾提出，邵某的購買行為存在牟利目的，因此不應支持十倍懲罰性賠償的請求，但法院未採信。王女士說，「邵某2019年就盯著我了，後來還混入了我們的會員群。那個扣碗，他也是一開始買3份，還說好吃，後來一次買150份，然後就直接到法院提告。」

對此，封面新聞報導，粉蒸肉購買者邵某委託吳姓律師表示，王女士名下註冊有食品公司，卻在多家媒體報導中偽裝成普通農戶的弱者形象，污衊消費者為職業打假人，給大眾造成職業打假人欺負農民的印象，將對王女士提起侵害名譽權的訴訟。

對此，王女士表示確實在小作坊基礎上註冊了公司，但一直沒有經營，自己一家就是普通農民，可以接受任何調查。「我們也在找律師，隨便他怎麼說，我們法庭上見真相。」

重慶一中法院則回應表示，22日下午，院方已派員前往當事人所在的重慶市忠縣馬灌鎮白高村，主動聽取當事人意見，並對當事人享有的訴訟權利進行釋明，告知其如對二審判決不服，可在二審判決生效之日起6個月內提起再審申請。