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羨別人按時獲工資 女發文被炒 同事點讚也丟工作

中國新聞組／北京24日電
商丘一網友爆料稱，自己發朋友圈「羨慕人家工資按時發放」，同事評論「我也羨慕」竟被一起開除，在網路引發熱議。（取材自驅動之家）
商丘一網友爆料稱，自己發朋友圈「羨慕人家工資按時發放」，同事評論「我也羨慕」竟被一起開除，在網路引發熱議。（取材自驅動之家）

對「打工人」而言，工作中最開心的日子或許就是發工資的那天，不過，河南商丘一女子日前卻因發文羨慕別人按時發工資被開除，同事評論「我也羨慕」 竟被一起開除。涉事康寧醫養中心開除通報內容為，兩名醫務工作人員私自在朋友圈亂發，對公司造成極其惡略的影響，工資結清，予以開除。

影音來源：YouTube

驅動之家引述@奇點財經報導，據康寧醫養中心自稱負責人回應稱，確實存在這樣的事，領導刷到朋友圈內容，覺得員工沒有集體性和凝聚力，拖欠工資屬於公司正常現象。

新浪網報導則稱，康寧醫養中心表示，被開除的兩人不服從公司管理，且一人曾「拿錯藥」；用亂發朋友圈這個理由開除，本意是為她們著想。

對此，有網友吐槽：「 這太惡劣了吧，不反省自己不能給員工按時發工資還把人給開了」、「拖欠工資是公司正常現象？」。

新京報報導，還有網友表示，朋友圈發「羡慕人家工資按時發放」內容也是真實的思想表達，雖然給了外界不好的「觀感」，但沒有「點名道姓」，不至於給公司造成「極其惡劣」的影響。直指開除發朋友圈的員工，以至於開除評論有同感的員工，毫無道理可言，更無法律依據，純粹是「惡意開除」。

對於這樣不講情理、法理的企業，合法權益受到侵犯的員工需敢於、勇於、善於依法維權，更期待有關部門重拳出擊，狠狠打擊其囂張氣焰。

據企查查App ，該公司有兩條被執行人信息，被執行總金額約人民幣47.41萬元（約7.3萬美元），執行法院均為河南省商丘市睢縣人民法院，該公司參保人數為0。

康寧醫養中心開除通報內容為，兩名醫務工作人員私自在朋友圈亂發，對公司造成極其惡略...
康寧醫養中心開除通報內容為，兩名醫務工作人員私自在朋友圈亂發，對公司造成極其惡略的影響，工資結清，予以開除。（取材自驅動之家）

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