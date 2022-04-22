男孩遊客比中指 環球影城「威震天」怒懟：丟你媽的臉
北京環球影城變形金剛景區內近日有一名男孩對機械人比中指兼腳踢，遭「Megatron」（中國譯「威震天」）現場怒斥，「丟的是你媽媽的臉，一點哥哥樣都沒有」。
據網傳影片顯示，三名孩子站在威震天前合影，其中身高較高的男孩轉身對威震天比中指，威震天對此說到，「你這根手指還想不想要了」、「你終究會為你的行為付出代價」。隨即，男孩再向威震天作出拇指向下的手勢，威震天又怒斥到，「你媽媽還在這呢，你丟的是你媽媽的臉」。
被訓斥的男孩心有不甘地踢了威震天一腳，有身著工作服員工欲上前阻止。威震天則再次說到，「熊孩子太多了，一點哥哥樣都沒有」。在此期間，現場還傳出一陣陣笑聲。
事件登上微博熱搜，引發網民評論：「家長臉紅嗎」、「禁止這種人拍照，立刻請出去」、「這種孩子太丟人了，拿回家暴揍一頓就好了」。
遊客玩雲霄飛車昏迷不治
此外，有網民爆料稱，北京環球影城熱門項目霸天虎過山車3天前曾有一位遊客疑心臟病發身亡。北京環球度假區22日發公告稱，本周初，一名遊客在霸天虎過山車區域出現突發狀况，需要醫療救助。
職員立即採取心肺復甦、使用自動體外除顫器（AED）等急救措施，並及時送醫。之後了解到該遊客經搶救無效不幸身故。出於審慎考慮以及配合相關部門核查的需要，該騎乘設備暫時關閉。
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