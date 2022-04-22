男孩遊客比中指 環球影城「威震天」怒懟：丟你媽的臉

北京環球影城內，一名男孩對「威震天」比中指踢。（影片截圖）

北京環球影城 變形金剛景區內近日有一名男孩對機械人比中指兼腳踢，遭「Megatron」（中國譯「威震天」）現場怒斥，「丟的是你媽媽的臉，一點哥哥樣都沒有」。

據網傳影片顯示，三名孩子站在威震天前合影，其中身高較高的男孩轉身對威震天比中指，威震天對此說到，「你這根手指還想不想要了」、「你終究會為你的行為付出代價」。隨即，男孩再向威震天作出拇指向下的手勢，威震天又怒斥到，「你媽媽還在這呢，你丟的是你媽媽的臉」。

北京環球影城內，一名男孩對「威震天」比中指踢。（影片截圖）

被訓斥的男孩心有不甘地踢了威震天一腳，有身著工作服員工欲上前阻止。威震天則再次說到，「熊孩子太多了，一點哥哥樣都沒有」。在此期間，現場還傳出一陣陣笑聲。

事件登上微博熱搜，引發網民評論：「家長臉紅嗎」、「禁止這種人拍照，立刻請出去」、「這種孩子太丟人了，拿回家暴揍一頓就好了」。

遊客玩雲霄飛車昏迷不治

此外，有網民爆料稱，北京環球影城熱門項目霸天虎過山車3天前曾有一位遊客疑心臟病 發身亡。北京環球度假區22日發公告稱，本周初，一名遊客在霸天虎過山車區域出現突發狀况，需要醫療救助。

職員立即採取心肺復甦、使用自動體外除顫器（AED）等急救措施，並及時送醫。之後了解到該遊客經搶救無效不幸身故。出於審慎考慮以及配合相關部門核查的需要，該騎乘設備暫時關閉。