女學生要分手 美籍師割頸刺面殺害…中國法院判死

浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。（取材自央視）

據央視報導，中國浙江省寧波市中級人民法院於21日，一審公開宣判美國籍被告人沙迪德·阿布杜梅亭（Shadeed Abdulmateen）故意殺人一案，並將他判處死刑。法院表示，這名兇嫌「動機卑劣、犯意堅決、手段殘忍」，「應依法懲處」。

來源：YouTube

據法院通報，2019年初，被告人阿布杜梅亭與被害人陳姓女學生相識，謊稱自己離異單身，逐漸與陳女建立男女朋友關係。

自2021年5月中下旬開始，陳女多次與阿布杜梅亭提出分手，但被告人不同意並進行言語威脅；2021年6月14日，經事先聯繫，阿布杜梅亭攜帶折疊刀、衣物等，到達寧波市通途路南側清水橋路口公交車站附近人行道與陳女見面交談。

21時48分許，阿布杜梅亭用隨身攜帶的折疊刀捅刺、切割陳女頸部數刀，陳女失去反抗能力後，又繼續戳刺陳女面部數刀，導致陳女大量出血當場死亡。

寧波市中級人民法院認為，被告故意非法剝奪他人生命，已構成故意殺人罪，且被告預謀報復殺人，捅刺、切割陳女面部、頸部多刀，致陳女死亡，「動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重，應依法懲處。」

央視報導強調，在案件審理期間，法院充分保障被告人的辯護、獲得翻譯、領事探視等各項訴訟權利，開庭、宣判前均依法通知了美國駐華使領館。

綜合媒體報導，阿布杜梅亭原是寧波工程學院的一名美國籍外教，受害人是該校的學生。