我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

普亭下令停攻亞速鋼鐵廠 封到「1隻蒼蠅也飛不進去」

上海灘佘太君？95歲老太拒隔離 大戰6警察

記者陳言喬／上海21日電
這名95歲老太拿著掃帚驅趕六名警察「大白」，畫面被社區監控錄下。（視頻截圖）
這名95歲老太拿著掃帚驅趕六名警察「大白」，畫面被社區監控錄下。（視頻截圖）

上海嚴格執行疫情防控，一旦檢出陽性一律先拉到方艙醫院隔離。上海某社區95歲老太太被檢出陽性，拒絕被送入隔離點，她持掃帚驅趕六名身著白衣的警察防疫人員（簡稱大白），創下95歲襲警紀錄，成了上海灘「佘太君」。最後她被送進方艙醫院，但當晚就翻牆逃出。

來源：YouTube

連日來這則趣聞刷爆上海灘各平台網站，網友「吃瓜不吐葡萄皮」圖文並茂地描述一名95歲獨居老太太喜歡到處撿紙板，然後把家裡都塞滿，滿到她住一樓沒法開門進出要翻窗進出，天天睡樓外面。

日前她被檢出陽性，前天還在到處逛，還去居委會溜達，居委會報警，穿著防護服白衣的數名員警來從早上一直看著她，還被她拿掃帚打，一個挑六個大白，最後員警也沒辦法，帶不走。當中還有小插曲，有人拿鐵板把她家圍起來，她把鐵板拆了，還翻牆出社區溜達了一圈又回來了。

最後，這名老太太被三輪車帶走了，結果晚上從隔離點翻出來了。

小編稱，她作為一名90後，這高的牆都不敢翻過去，95歲的老太太卻如履平地；群友也驚歎：這是老太嗎？這是老太君，老太太赤手空拳挑戰大白，大白只好且戰且退。

鄰居稱，據說老太一頓早飯可以一個糍飯團加一副大餅油條，中午一瓶白酒。

網友稱，「看她翻牆姿勢就知不一般」、「這是什麼神仙老太太，95歲陽了（確診）還能生龍活虎，收復台灣就靠您了！」「老太可能留一手，不然大白們已死了」。網友也說，話說回來這也充分說明奧密克戎（Omicron）並沒那麼可怕。

小編瓜姐說，她給大白們出個妙招：和老太太說方艙裡的紙板都歸她（按，這樣就可留住她了）。

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫...
上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（視頻截圖）

警察 疫情 防疫

上一則

增40例感染 江西南昌明起實施3天區域「靜態管理」

延伸閱讀

上海疫情略降 僅2區社會面清零 千萬人仍遭禁足

上海疫情略降 僅2區社會面清零 千萬人仍遭禁足
65歲呂良偉帥氣再戰上海灘 雙槍擋殺手6分鐘

65歲呂良偉帥氣再戰上海灘 雙槍擋殺手6分鐘
上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑
艷麗藍龍沖上德州海灘 有劇毒不可碰

艷麗藍龍沖上德州海灘 有劇毒不可碰

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03

超人氣

更多 >
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即
張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙
英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動
強姦4歲雙胞胎姊妹 拒捕毆打市警 非裔遊民紐約被捕

強姦4歲雙胞胎姊妹 拒捕毆打市警 非裔遊民紐約被捕