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因為「連花清瘟」惹禍 ? 王思聰微博禁言 網嘆：實話哪能隨便說

中國新聞組／北京20日電
王思聰微博遭禁言，網猜。(取材自微博)
王思聰微博遭禁言，網猜。(取材自微博)

萬達集團董事長之子王思聰，上周發表涉及連花清瘟的言論，引發輿論關注。隨後王思聰的微博帳號被發現，「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」網友猜測兩者之間難脫關係。

綜合香港01、中新經緯報導，王思聰日前轉發一則「睡前消息編輯部」博主製作，質疑世衛組織是否推薦過連花清瘟膠囊的視頻，要求「證監會應嚴查以嶺藥業」，指「現在在中國能看到一個嚴謹、敢於求證、有良心、敢說真話的媒體，實在實在是太難了」。視頻中稱，近日有多家網站以「中醫藥抗疫大顯神威，世衛組織證明安全有效，並向會員國推介」等標題發布文章。文章來自世衛組織3月31日官網一篇報告，但該報告中並未提到連花清瘟膠囊。視頻質疑這些文章將以嶺藥業和世衛組織的會議聯繫起來，推動以嶺藥業股價飆升。

然而，其後王思聰編輯了微博內容，刪去了上述言論。雖然事後以嶺藥業回應指公司有完整的證據和報告披露，不能因為「王思聰」三個字眼，就隨意提出疑問，對於網路上的一些言論，投資者請加以甄別。但仍導致其翌日股價一度跌停。

網民評論表示，「如果違法了可以告他，禁言算什麼回事」、「實話哪能隨便說，即使你是王思聰」、「科學的聲音太少了，被淹沒在群眾的口水中…一人之力怎麽對抗整個利益集團」等等。

「連花清瘟」曾被官方捧為抗疫「神藥」，先遭萬達集團董事王思聰質疑「世界衛生組織推薦」宣傳不實，要求證監會嚴查生產商以嶺藥業；又被醫療大V「丁香醫生」踢爆「就預防新冠而言，連花清瘟是沒用的」。儘管以嶺藥業澄清，仍擋不住跌勢。有網民形容，「連花清瘟」接連遭遇兩記「重拳」，「意味著將跌落神壇？」

王思聰認為證監會應嚴查以嶺藥業，但隨後就刪文了。(取材自微博)
王思聰認為證監會應嚴查以嶺藥業，但隨後就刪文了。(取材自微博)

世衛 股價 微博

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