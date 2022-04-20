孫女求別轉方艙未如願 門遭撬開…94歲奶奶硬被拖去

有上海民眾表示方艙醫院條件不佳，擔心家中的長輩無法受到照顧，苦求政府不要將高齡長者轉運到方艙。（歐新社）

近日，微信 上的一則文章「請大家幫我轉發！求不要把我94歲的外婆拉去方艙！」受到關注，掀起長者隔離照護的討論。

中央社報導，文章作者指出，他94歲的外婆13日做抗原測試檢測 結果為陽性，期間症狀為輕微的咳嗽，沒有發燒，通報給居委會，之後15、16日兩天，抗原測試呈現陰性；18日下午外婆接到居委會電話，被要求馬上收拾物品，要將他運轉至方艙。作者說，「我們現在希望，既然自測抗原已經是陰性，能否讓疾控中心的人上門檢測核酸？如果連續為陰性，是否可以不去方艙醫院？」

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文中寫道，「不希望她94歲高齡，已經陰性了還被送去方艙醫院折騰一圈」上海的醫療系統已不堪重負，若在過程中交叉感染病毒，家屬無法承受這樣的後果。

這篇文章引起許多迴響，有民眾回覆家中的長者歷經相同情況，考量到老人無法自理，且病情逐步好轉，且沒有症狀，擔心轉送至方艙反而會導致狀況惡化。

作者表示，最終外婆還是被轉運至醫院，並形容轉運過程是「（被）強行撬開了房門鎖進了房間」、「我外婆說不會去的，他們就上手了！捲起被子要把我外婆拖走」。

帖子截圖

作者稱，到了醫院後，沒有床、沒有被子，被發了一個枕頭，「一切都難以置信，這是在上海嗎？還有法律嗎？」

另據澎湃新聞報導，上海市普陀區宜川路街道辦事處對此表示，家住宜川四村的靳阿婆（即帖文中的外婆）及其子張先生（即帖文中的舅舅）兩人核酸檢測結果為陽性。考慮到老人年事已高，街道一方面對兩人實施居家隔離管控，一方面積極協調定點醫院收治床位，並告知按照防控辦「應轉盡轉」的要求，將要轉運隔離。

19日凌晨2時，社區民警及居委會工作人員一同上門，長時間敲房門均無反應。因擔心發生意外，安排鎖匠打開第一道門鎖。民警進入室內告知靳阿婆、張先生配合防疫 的義務和集中轉運的安排。

19日凌晨3時，兩人被轉運至桃浦社區衛生服務中心，隨後配發了被褥等生活物品。

目前，護理院床位比較緊張，醫護人員表示將加強高齡老人及有基礎疾病人員的身體巡檢和生活照護，盡量為隔離人員營造良好的生活環境。