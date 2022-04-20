家長返鄉未報備 黑龍江學生竟遭開除 網轟不該孩子擔責

綏化市教育局發出的開除通報。(取材自微博)

黑龍江綏化一名學生家長，因未向學校報備涉及外地行程，導致學生被開除。事件引發關注後，當局回應稱，上述開除決定不具備效力，但會對學生批評教育。有學者認為，校方此舉或涉嫌違法。

澎湃新聞報導，網傳一份來自「綏化市教育局 」的通報指出，，黑龍江省綏化市直屬某學校高一學生，11日因其家長從外地返回未按要求向學校報備，其後，該名家長被證實為密接者，導致全班同學、老師以及同住家人被隔離觀察，「學校根據相關疫情 防控要求和校規校紀管理辦法，對該生作出開除學籍的處理決定。」

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該份通報經傳播後引發一眾網民反對，「家長的問題不應該讓孩子擔責」、「直接開除就太過分了學校也要一定負責任」、「這個學校的校長真是要檢討了」、「讓學生家長承擔所有同學及老師的隔離費用損失，這樣就可以了」。

據了解，涉事學校為綏化市第二中學，對於該份通報，綏化市政府多部門給予回應。綏化市市長表示，該事件不應由教育局處置，負責事件範疇的疫情防控指揮部並未同意該方案，「對於該學生，不會採取開除這樣的處置，只會進行批評教育。」綏化市委宣傳部表示，因綏化市教育局和涉事學校對疫情防控政策理解有偏差，才做出不當決定，已責令學校整改、學生正常上課、撤銷綏化市教育局通報，對相關責任人作出處理。

對於此事，中國政法大學法學院行政法研究所教授趙宏指，事件中，學校將違反防疫 規定作為學生能不能繼續受教育的實體性要件，從開除決定的實體依據來說，它違反教育法，侵犯了學生至關重要的受教育權利。