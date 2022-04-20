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跨境「直播帶賭」 1根網線就開張 1套房瞬間輸掉

中國新聞組／北京21日電
與出境賭博不同，直播帶賭隱蔽性強、組織者易逃脫。(視頻截圖)
與出境賭博不同，直播帶賭隱蔽性強、組織者易逃脫。(視頻截圖)

中國疫情防控常態化以來，出入境不便，不法分子將境外實體賭場與國內直播結合，只要一條網路線就開賭，讓賭博者觀看直播參與賭局，形成跨境「直播帶賭」的黑色產業鏈，甚至有賭客瞬間輸掉一套房。

半月談報導，不法分子承包境外賭場賭廳或在境外架設賭博遊戲機，以網絡直播方式招攬賭客在線投注參賭。據賭局組織者陸某表示，他此前出境賭博時成為境外賭場的國內代理人。利用境外賭場發放的鏈接和帳號，陸某夥同翁某等人在賓館、出租屋內將境外賭局實時投屏，組織國內賭客參賭。賭客確定下注金額後，翁某等人通過電話與境外賭場聯繫下注，賭資打入境外賭場指定帳戶。

蘇州工業園區警方2019年接報案，稱一出租屋內有聚賭行為。報案人提供的視頻顯示——一所民房內聚集20多人，都盯著投影屏幕。布幕上，境外「百家樂」賭局正在進行，荷官熟練地派牌，等待賭客下注，屏幕前有參賭者拿出一摞現金遠程下注。

蘇州工業園區檢察院檢察官李東山表示，直播式跨境賭博門檻極低，僅需一台筆記本電腦和一根網線。直播式跨境賭博無需出境，卻能讓賭客「享受」到荷官服務、與外國人對賭等體驗。一些賭客深陷其中，單日輸贏達70多萬（人民幣，下同），犯罪團伙短短數月即可抽成近百萬。

招賭人員通常瞄準年齡40歲至50歲的男性，本地拆遷戶家中有兩、三套房產，保證其能支撐數百萬的賭資。一位辦案人員透露，在蘇南某拆遷安置房較為集中的街道，近年因居民賭博輸掉的房產達100多套。

與出境賭博不同，「直播帶賭」隱蔽性強、組織者易逃脫，且逐漸形成了多種犯罪形式交織的黑灰產業鏈。一名賭局組織者說：「賭局以直播形式呈現，就算公安人員突襲，我們也能迅速偽造現場。」民警進入陸某賭博窩點後發現，投影設備、賭資均已不見蹤影。

「直播帶賭」的真實賭場藏身境外，賭點僅靠網絡與其聯繫，一旦東窗事發，不法分子可輕易切斷線索。掌握直播帳號、密碼的真實代理人往往不在賭博現場，警方查處時較難進入直播平台採集證據。一名參賭人員說：「代理人非常狡猾，只要他換了手機，警方就很難摸清狀況。」

江蘇鹽城警方日前破獲直播帶賭案件，警方坦言偵察此類案件有難度。(視頻截圖)
江蘇鹽城警方日前破獲直播帶賭案件，警方坦言偵察此類案件有難度。(視頻截圖)

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