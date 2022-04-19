我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

南韓最新調查：約兩成新冠康復患者因後遺症就醫

83歲老婦 困崖壁深溝70小時 靠雨水奇蹟生還

中國新聞組／北京19日電
村組長、村醫范長青查看老人身體狀況。（取材自紅星新聞）
村組長、村醫范長青查看老人身體狀況。（取材自紅星新聞）

四川省自貢市一名83歲老人被困崖壁深溝冷雨中，經過上百村民70小時搜尋找到，奇蹟生還。

紅星新聞報導，83歲的楊淑芳住在自貢市榮縣河口鎮高嘴山村，12日到鄰村奔喪，返程途中等兒子駕車來接回家的時候突然下落不明，家人四處尋找無果，而後，當地鎮村幹部迅速組織了上百人的隊伍展開搜救。

高嘴山村1組組長范長青，也是當地村醫，組織10多名年輕人，分頭上山尋找。隨後，上百人的搜救隊伍以楊淑芳的家和走失地點為軸，在方圓兩公里範圍內，展開了地毯式搜索。

老人被大家用擔架抬出。（取材自紅星新聞）
老人被大家用擔架抬出。（取材自紅星新聞）

就在大家一籌莫展之際，村裡接到鄰村村民的一條重要線索。該村民稱，12日18時許，他駕駛麵包車途經周富華與母親約定的路口附近時，曾看見一位老婆婆獨自前行20米後又折返，朝高嘴山村的反方向走去。大家因此有了搜索重點。終於，楊淑芳在失踪近70個小時後，在一處崖壁的深溝裡被楊淑芳的二女婿楊銀忠找到，楊銀忠激動地俯下身問岳母，「你咋個到這裡了哦？」岳母回答：「我全身痛得很。」由於身體虛弱，楊淑芳沒有再說話，隨後被立即送醫。

楊淑芳的外孫女劉琴說，當天一直下雨，降溫後只有十幾攝氏度，外婆應該是失踪當晚就迷路跌落至崖壁下方的，被困深溝期間，外婆應該是靠雨水維持能量。「外婆能在深溝裡堅持70個小時，真的是一個奇蹟。」

報導指出，楊淑芳目前總體情況正常，生命體徵平穩，右側3-6肋骨、右側髕骨有骨折，還有其他外傷，需接受進一步治療。榮縣人民醫院主治醫生尹娟分析認為，從楊淑芳身上一處腐爛的傷口來看，被困時間在48小時以上。在連續下雨、氣溫降低，被困野外且無法動彈的狀況下，幸好楊淑芳身體素質好，被困地點屬於崖壁密林處，在擋風遮雨和保溫方面起到了一定作用，各種因素的疊加，讓她在險境中生存下來。

上一則

發放變質豬肉 上海閔行2官員瀆職被立案調查

延伸閱讀

甄子丹演溫情爸 卸下武裝靠演技征服觀眾

甄子丹演溫情爸 卸下武裝靠演技征服觀眾
南非暴雨釀洪災增至341死 當局擴大搜救生還者

南非暴雨釀洪災增至341死 當局擴大搜救生還者
獅子山共和國籍貨船遇難 台韓馳援尋獲4韓籍船員遺體

獅子山共和國籍貨船遇難 台韓馳援尋獲4韓籍船員遺體
郭雪芙不甩「華燈」疑走光片瘋傳 放送性感美照露深溝

郭雪芙不甩「華燈」疑走光片瘋傳 放送性感美照露深溝

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
歐新社

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

2022-04-11 22:50

超人氣

更多 >
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑