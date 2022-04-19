83歲老婦 困崖壁深溝70小時 靠雨水奇蹟生還

村組長、村醫范長青查看老人身體狀況。（取材自紅星新聞）

四川省自貢市一名83歲老人被困崖壁深溝冷雨中，經過上百村民70小時搜尋找到，奇蹟生還。

紅星新聞報導，83歲的楊淑芳住在自貢市榮縣河口鎮高嘴山村，12日到鄰村奔喪，返程途中等兒子駕車來接回家的時候突然下落不明，家人四處尋找無果，而後，當地鎮村幹部迅速組織了上百人的隊伍展開搜救。

高嘴山村1組組長范長青，也是當地村醫，組織10多名年輕人，分頭上山尋找。隨後，上百人的搜救隊伍以楊淑芳的家和走失地點為軸，在方圓兩公里範圍內，展開了地毯式搜索。

老人被大家用擔架抬出。（取材自紅星新聞）

就在大家一籌莫展之際，村裡接到鄰村村民的一條重要線索。該村民稱，12日18時許，他駕駛麵包車途經周富華與母親約定的路口附近時，曾看見一位老婆婆獨自前行20米後又折返，朝高嘴山村的反方向走去。大家因此有了搜索重點。終於，楊淑芳在失踪近70個小時後，在一處崖壁的深溝裡被楊淑芳的二女婿楊銀忠找到，楊銀忠激動地俯下身問岳母，「你咋個到這裡了哦？」岳母回答：「我全身痛得很。」由於身體虛弱，楊淑芳沒有再說話，隨後被立即送醫。

楊淑芳的外孫女劉琴說，當天一直下雨，降溫後只有十幾攝氏度，外婆應該是失踪當晚就迷路跌落至崖壁下方的，被困深溝期間，外婆應該是靠雨水維持能量。「外婆能在深溝裡堅持70個小時，真的是一個奇蹟。」

報導指出，楊淑芳目前總體情況正常，生命體徵平穩，右側3-6肋骨、右側髕骨有骨折，還有其他外傷，需接受進一步治療。榮縣人民醫院主治醫生尹娟分析認為，從楊淑芳身上一處腐爛的傷口來看，被困時間在48小時以上。在連續下雨、氣溫降低，被困野外且無法動彈的狀況下，幸好楊淑芳身體素質好，被困地點屬於崖壁密林處，在擋風遮雨和保溫方面起到了一定作用，各種因素的疊加，讓她在險境中生存下來。