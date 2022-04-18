陝西19歲學生操場猝死 疑封校餓肚子後劇烈運動

家屬懷疑是飲食得不到保障導致營養不良，再加上劇烈運動，導致孩子猝死。（取材自西安直播）

陝西工商職業學院19歲學生張某萌2日操場猝死 。張某萌的家屬13日稱，暫未進行屍檢，孩子之前沒有隱疾，懷疑封校期間多日未飲食後劇烈運動所致。

香港01報導引述正觀新聞報導，張某萌的家屬稱，警方已排除刑事案件，醫院診斷結果為心臟驟停，目前還未屍檢。

張某萌的家屬13日稱，張某萌今年19歲，河北邯鄲人，是陝西工商職業學院大數據專業的一名學生。寒假結束後，張某萌於3月26日從邯鄲返回西安到學校報到，3月26日至4月2日按學校安排進行防疫隔離。

家屬透露，4月2日上午10點左右，隔離結束，張某萌走出隔離樓。下午2點左右，在校上體育課期間在操場倒地。 「我們從派出所的監控中了解到，孩子倒地後15分鐘校醫趕來進行了搶救，25分鐘後120（救護車）趕到，當時已經沒有生命體徵了。」

在張某萌被送往醫院後，校方在下午3時左右通知了張某萌的家屬。張某萌的家屬立即從老家邯鄲趕往西安，到西安時已經是半夜12時。

家屬認為，死因疑為多日未飲食後劇烈運動。

家屬表示，在校隔離期間，學校對學生們實行粗放式管理，飲食方面由同宿舍輪流送飯。 「當天到校後，孩子反映沒有飯吃，理由是已過飯點校方不管。之後一直都是斷斷續續吃飯，4月1日到4月2日生命結束，沒有就餐記錄。」

家屬說：「孩子之前沒有隱疾，我們懷疑是飲食得不到保障導致營養不良，再加上劇烈運動，導致孩子猝死。前兩天跟學校交涉過，學校方面僅願意承擔喪葬費、醫療費等人道主義賠償。」

13日，校方宣傳部多名工作人員均表示「對此事不知情」；該校書記亦多次掛斷記者電話。

據報導，公益律師趙良善建議，張某萌的家屬可委託專業鑑定機構對張某萌的死因以及張某萌的死亡與學校的行為是否存在一定的因果關係予以鑑定，以鑑定結果為準。同時建議學校盡量與張某萌的家屬協商解決，如協商不成，張某萌的家屬可訴諸法院，以維護其合法權益。

對此，網民紛紛表示，「需要盡快普及心肺復甦教育 」、「有疫情 怪封校，沒疫情又得怪什麼呢？」、「這個只能學校自己證明有保證三餐吧，有提供學生沒吃就是學生的問題，沒提供就是學校的問題」、「等調查結果是對死者最好的尊重」。