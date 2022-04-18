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將跌落神壇？ 王思聰、丁香醫生連轟：預防新冠連花清瘟沒用

中國新聞組／北京18日電
王思聰大戰連花清瘟。（取材自微博）
王思聰大戰連花清瘟。（取材自微博）

曾被官方捧為抗疫「神藥」的「連花清瘟」，近日先遭萬達集團董事王思聰質疑「世界衛生組織推薦」宣傳不實，要求證監會嚴查生產商以嶺藥業；昨天再被醫療大V「丁香醫生」踢爆「就預防新冠而言，連花清瘟是沒用的」。儘管以嶺藥業澄清，仍擋不住15日收在跌停板。有網民形容，「連花清瘟」接連遭遇兩記「重拳」，「意味著將跌落神壇？」

中新經緯報導，14日，王思聰轉發一則「睡前消息編輯部」博主製作，質疑世衛組織是否推薦過連花清瘟膠囊的視頻，要求「證監會應嚴查以嶺藥業」。視頻中稱，近日有多家網站以「中醫藥抗疫大顯神威，世衛組織證明安全有效，並向會員國推介」等標題發布文章。文章來自世衛組織3月31日官網一篇報告，但該報告中並未提到連花清瘟膠囊。視頻質疑這些文章將以嶺藥業和世衛組織的會議聯繫起來，推動以嶺藥業股價飆升。

受「王思聰風波」影響，以嶺藥業15日股價跌停，收報35.99元/股。針對王思聰的質疑，以嶺藥業表示，公司從未在任何場合表示「世衛組織推薦連花清瘟」，對於近期不實輿論信息，已向上級部門進行匯報。近期股價波動與以嶺藥業無關，公司不存在操作股價行為。

在王思聰喊話「證監會應嚴查以嶺藥業」之後，紅星新聞報導，互聯網醫療大V「丁香醫生」呼籲「不要吃連花清瘟來預防新冠」。文中說，目前無法找到有效證據支持「連花清瘟可以預防新冠」。甚至在健康人群服用上，連花清瘟還會產生惡心、嘔吐、腹瀉、皮疹扥副作用。這篇文章在朋友圈以及各大社交媒體上刷屏，以嶺藥業尚未回應。

界面新聞報導，王思聰把以嶺藥業及連花清瘟推上了輿論的風口浪尖。以嶺藥業創始人吳以嶺是連花清瘟發明人，他擁有中國工程院士、醫生、河北醫科大學副校長等諸多頭銜。根據今年初中國中醫報的報導，在吳以嶺和他的研發團隊夜以繼日的試驗下，從研製到生產連花清瘟膠囊「僅僅用了15天」。 

以嶺藥業曾稱這是「全球第一個進入美國FDA臨床研究的治感冒抗流感複方中藥」，並指已在美國啟動二期臨床研究，明年結果一旦通過，進入美國OTC市場指日可待。但六年時間過去了，二期臨床研究依然沒有公布結果。

中國醫學健康與醫療健康服務平台「丁香醫生」發文指出，不應向健康的群眾發放連花清瘟...
中國醫學健康與醫療健康服務平台「丁香醫生」發文指出，不應向健康的群眾發放連花清瘟。圖為民眾的防疫大禮包裡收到的連花清瘟。 （中央社）

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