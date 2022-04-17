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疫期照樣打虎 北京市政協副主席于魯明違紀違法被查

記者黃雅慧／綜合報導
北京市政協副主席、北京市衛生健康委員會主任于魯明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。（取自京報網）
北京市政協副主席、北京市衛生健康委員會主任于魯明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。（取自京報網）

中國疫情嚴峻時刻，打虎同樣不手軟。據中共中央紀委國家監委網站近日消息，北京市政協副主席，同時也是北京市衛生健康委員會主任于魯明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

來源：YouTube

官方簡歷顯示，于魯明1961年12月生，北京人。1986年12月加入農工黨，1992年6月加入中國共產黨，1983年12月參加工作，畢業於北京醫學院分院精神病專業，並取得醫學學士。現任十三屆全國政協委員、教科衛體委員會委員，農工黨中央常委、北京市委主委，北京市政協副主席，北京市衛生健康委員會主任。

于魯明曾任北京市大興縣衛生局黨委委員、副局長、精神病醫院院長，大興縣政協副主席、縣衛生局黨委副書記、局長，大興區政協副主席、區衛生局黨委副書記、局長，大興區副區長，市衛生局副局長，市醫院管理局副局長、局長，市衛生和計劃生育委員會副主任（兼），市醫療保障局局長。

據中共中央紀委國家監委官網通報訊息統計，截至11日的百日內，共有18位中管幹部落馬，換算起來平均每六天打一虎。

據極目新聞報導，專家指出，多種因素疊加導致「打虎」如此密集，既有換屆年問題官員暴露的因素，也有反腐敗鬥爭走向縱深的因素。而密集「打虎」表明中國官方懲治腐敗的決心，「嚴」仍然會是今後的主基調。

北京 中共 醫學

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