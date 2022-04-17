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女收男同事送鏡子禮 竟藏4個攝像頭

中國新聞組／北京17日電
背板後的攝像頭。（取材自電腦報）
背板後的攝像頭。（取材自電腦報）

廣東江門一名女子，近日收到男性朋友送的一面全身鏡，還告知這個鏡子有不穿衣服美顏的功能，而且要一直插著電源。女子感到不對勁，拆開背板檢查，竟發現有四個針孔攝像頭，以及五張32G的內存卡。

電腦報報導，近日一則「女子收到朋友送的鏡子拆出針孔攝像頭」的消息引發網友熱議。

補光燈上的針孔。（取材自電腦報）
補光燈上的針孔。（取材自電腦報）

據這位女網友在小紅書平台爆料，工作中結交的一男性朋友送了自己一面全身鏡和兩個補光燈。收貨之後，對方稱這個鏡子要一直插著電源，反覆拔電源容易把電路燒壞。過了一段時間，對方又表示，鏡子有一個神奇的新功能「裸體美顏瘦身」，建議她試一下。

鏡子背後密密麻麻的卡槽和線把。（取材自電腦報） 電腦報
鏡子背後密密麻麻的卡槽和線把。（取材自電腦報） 電腦報

化妝鏡有美顏的功能好像還真的存在，但是不穿衣服美顏是什麼情況？這位女網友隱約感到不對勁，正好對方在此前的聊天中曾曬出過訂單截圖，於是該她立即找商家詢問。但據客服稱，鏡子並沒有「裸體瘦身」功能，並建議其找螺絲釘擰開背板檢查。經查發現鏡子上果然有針孔，客服再次回應鏡面是不帶任何孔的。於是她立即去當地派出所報警，一共拆出來四個針孔攝像頭，以及五張32G的內存卡，其中一張內存卡上有2019年的信息，說明她可能不是第一個受害者。

而除了鏡子外，這朋友還送了女網友一個藍牙鬧鐘，如果女網友將藍牙鬧鐘裝上，一旦藍牙鬧鐘和鏡子裡的針孔攝像頭連接起，另一端就可以遠程讀取到內存卡裡的信息。

看完這個案例，網友在震驚之餘，紛紛表示：針孔攝像頭生產銷售編號備案溯源很有必要。

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