貴州茅台學院品酒課1節喝掉2、30箱 老師：沒喝完不准走

課堂上學生面前擺放著各式各樣的酒，且是免費的。（影片截圖）

貴州遵義茅台學院一段學生上品酒課的影片，近日在網路上走紅。視頻中，只見課桌上擺滿了各種各樣的酒，有學生透露，一節課能喝掉二、三十箱酒，老師甚至打趣道：「不喝完，不准走！」

學生透露，這種課不是每天都有，而是到了一定專業程度才會上。（影片截圖）

綜合媒體報導，拍攝這段視頻的是茅台學院釀酒專業的一名大三學生，她表示他們除了要學習專業的釀酒知識外，在課堂上還需要經常飲酒，有時候上午喝白的，下午喝啤的，有時還會品鑒葡萄酒。這些酒都是學校免費提供的，這種課不是每天都有，而是到了一定專業程度才會上，期間老師還開起玩笑，稱不喝完就不准他們走。

現在就讀大三的她還表示，通過這些課程的學習，自己酒量提升了許多。

茅台學院設置多種釀酒專業課，上課品酒為學生們的必修課。（影片截圖）

隨著相關視頻發布到網上後，引起網友們的關注，紛紛調侃：「沒點酒量，還真不敢上這個課程」、「我怎麼就沒有遇見這麼好的事兒呢」、「酒量差的話會不會掛科呢」、 「能把愛好達成專業來學習，這是多麼幸運的事兒啊。」

據悉，茅台學院創辦於2017年，為茅台集團舉辦並經教育部 批准設立的非營利性全日制應用型普通高校，設置多種釀酒專業課，上課品酒為學生們的必修課。也正是因為校方捨得這樣不惜血本讓學生品酒，才讓這所學校的學生廣受行業企業的歡迎。