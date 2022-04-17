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貴州茅台學院品酒課1節喝掉2、30箱 老師：沒喝完不准走

中國新聞組／北京17日電
課堂上學生面前擺放著各式各樣的酒，且是免費的。（影片截圖）
課堂上學生面前擺放著各式各樣的酒，且是免費的。（影片截圖）

貴州遵義茅台學院一段學生上品酒課的影片，近日在網路上走紅。視頻中，只見課桌上擺滿了各種各樣的酒，有學生透露，一節課能喝掉二、三十箱酒，老師甚至打趣道：「不喝完，不准走！」

學生透露，這種課不是每天都有，而是到了一定專業程度才會上。（影片截圖）
學生透露，這種課不是每天都有，而是到了一定專業程度才會上。（影片截圖）

綜合媒體報導，拍攝這段視頻的是茅台學院釀酒專業的一名大三學生，她表示他們除了要學習專業的釀酒知識外，在課堂上還需要經常飲酒，有時候上午喝白的，下午喝啤的，有時還會品鑒葡萄酒。這些酒都是學校免費提供的，這種課不是每天都有，而是到了一定專業程度才會上，期間老師還開起玩笑，稱不喝完就不准他們走。

現在就讀大三的她還表示，通過這些課程的學習，自己酒量提升了許多。

茅台學院設置多種釀酒專業課，上課品酒為學生們的必修課。（影片截圖）
茅台學院設置多種釀酒專業課，上課品酒為學生們的必修課。（影片截圖）

隨著相關視頻發布到網上後，引起網友們的關注，紛紛調侃：「沒點酒量，還真不敢上這個課程」、「我怎麼就沒有遇見這麼好的事兒呢」、「酒量差的話會不會掛科呢」、 「能把愛好達成專業來學習，這是多麼幸運的事兒啊。」

據悉，茅台學院創辦於2017年，為茅台集團舉辦並經教育部批准設立的非營利性全日制應用型普通高校，設置多種釀酒專業課，上課品酒為學生們的必修課。也正是因為校方捨得這樣不惜血本讓學生品酒，才讓這所學校的學生廣受行業企業的歡迎。

教育部

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