雞蛋、奶酪、魚蝦肉…隔離34天後 她曬幸福大冰箱

上海一女子近日曬出自己被隔離34天後家中冰箱的物資，讓網友大開眼界，直呼這就是「有大冰箱的幸福感」。（視頻截圖）

被隔離整整34天後，上海一女子日前曬出家中冰箱的物資，讓網友大開眼界。冰箱內不但物資滿滿，有各式各樣魚蝦肉品，還有飲料、雞蛋 、哈密瓜及各種果醬、香腸、奶酪、芝士、蟹肉棒、草莓橘子等。網友羨慕大喊「這就是有大冰箱的幸福感」。

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百度 小若聊娛樂琶顯示，該女子展示的大冰箱，冷凍區滿滿的都是肉肉，有蝦有魚，更多的是豬肉，牛肉像牛仔骨，還有非常多牛肉捲。冷凍層不僅有各種蔬菜，還有很多乾糧和饅頭。女子驕傲表示「這就是有一個大冰箱的即視感」。

中國各地頻傳因疫封控，帶動「囤物資」需求，冰箱銷量直線上升。中國經濟周刊報導，廣州蘇寧易購正佳店指出，自4月1日以來冰箱銷售同比增長幅度擴大，從4月1日至4月15日的數據來看，銷售額同比增長了218%。很多消費者見貨就搶，根本不管尺寸，買冰箱冰櫃簡直像買盲盒一樣。

3月以來，冷櫃銷量排名前五分別是蘇州、南京、上海、北京 、成都；冰箱銷量排名前五分別是北京、成都、南京、重慶、西安。在社交網絡上，很多經歷了搶菜難的上海人，也在力勸自己其他城市的親友買冰櫃囤貨，更帶動冰櫃全國熱銷。

美的集團也表示，近期冷櫃需求大幅增加，產品在電商平台的搜索熱度已經與雙十一齊平。在京東平台上搜索冰櫃，排在前幾位的熱銷款式都需要預購。