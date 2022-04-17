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上海防疫物資送「豬奶頭」 民嗆：是不是給人吃的

中國新聞組／上海17日電
有當地民眾曬出收到的政府物資，其中許多豬肉不僅都是肥肉，還多集中在「豬奶頭」，讓人看了倒胃口。（取材自微博）
有當地民眾曬出收到的政府物資，其中許多豬肉不僅都是肥肉，還多集中在「豬奶頭」，讓人看了倒胃口。（取材自微博）

上海防疫封控，各式各樣物資配送問題一再引發民怨。日前有民眾稱收到政府發放的物資，豬肉不但都是大肥膘，而且不新鮮，直嗆「簡直讓人懷疑這是不是給人吃的」；也有民眾稱自己收到的物資全是肥肉，而且位置很多都集中在「豬奶頭」，還有網友戲稱「我是四個咪咪頭」，質疑是不是有人藉「發放物資」謀取暴利、發國難財。

來源：YouTube

媒體報導，網友指出，「閔行區梅隴鎮蓮花公寓發放的豬肉肥肉占80%都是大肥膘，而且顏色不新鮮，簡直讓人懷疑這是不是給人吃的，甚至有人覺得給寵物吃都怕吃出毛病。」「到底是什麼人在其中謀取暴利？」

網友貼文一出，引發眾多回響，有人氣憤大喊「你們良心不痛嗎，我們關了整整32天了」，有人直嗆「是不是可以有人來管管，我們對上海閔行政府失望透頂了」，還有人直接向梅隴鎮領導下戰書「來吃吃看啊」。

上海閔行區梅隴鎮居民近日收到政府發放的物資，都是大肥膘。（取材自微博）
上海閔行區梅隴鎮居民近日收到政府發放的物資，都是大肥膘。（取材自微博）

對於配送物資引發民憤，上海閔行區梅隴鎮表示，經初步核查，民眾指部分豬肉存在質量問題情況基本屬實，「我鎮立即叫停了該批物資的發放，並啟動相關調查問責程序。向廣大居民朋友表示深深的歉意！」

上海閔行區梅隴鎮居民近日收到政府發放的物資，竟發現豬肉肥肉過多、多為邊角料甚至變...
上海閔行區梅隴鎮居民近日收到政府發放的物資，竟發現豬肉肥肉過多、多為邊角料甚至變質變味。（取材自微博）

梅隴鎮表示，部分居民收到的商品實物確實存在肥肉過多、品相不佳、變質變味等問題，與協議約定及企業樣品存在明顯質量差異。「我鎮已終止與該批次生活保障物資供應商的合作，相關企業已被列入黑名單，並將通過法律途徑解決後續事宜。」

微信圈群和短視頻平台流傳閔行永頌路一小區組織團購了「盒馬」套餐，居民收到的卻是遼...
微信圈群和短視頻平台流傳閔行永頌路一小區組織團購了「盒馬」套餐，居民收到的卻是遼寧捐贈上海的物資，蔬菜包裝袋內有「遼滬一家攜手抗疫」的宣傳紙。（取材自微信）

另外，網路日前瘋傳上海閔行永頌路某小區團購了「盒馬」套餐，但居民收到的卻是遼寧捐贈的物資，質疑有人將「捐贈物資當錢賣」。上海闢謠平台指出，由於物流等問題而無法完成「盒馬」套餐配送。當地政府從遼寧捐贈物資中，緊急調配一部分物資免費發放至民眾家中，因此讓居民產生誤會。

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